Ex-voetballer Paul Beloy over racisme na Club Brugge-Anderlecht: “Ik heb een probleem met de plotselinge verontwaardiging van veel mensen, terwijl het al jaren bezig is”

“We zijn uitgescholden voor ‘bruine apen’ en wat dan ook”, zei Vincent Kompany zondag na de match tussen Club Brugge en Anderlecht. Die woorden werden naar hem, sommige leden van de technische staf en spelers geslingerd tijdens de opwarming en de wedstrijd, vertelt hij. Ex-voetballer (Beerschot, KV Mechelen) Paul Beloy reageert in ‘De Ochtend’ op Radio 1: “Racisme in het voetbal is gewoonweg een constant herhalend gegeven en nu is er weer een opflakkering, want het zijn Kompany en Lukaku.”

“Gelukkig zijn figuren als Lukaku en Kompany belangrijk genoeg”

Paul Beloy strijdt al jaren tegen racisme in het voetbal en de rest van de maatschappij. Hij was in de jaren zeventig één van de eerste zwarte voetballers in ons land en bracht eerder dit jaar het boek ‘Vuile zwarte’ uit over dat thema.

Beloy ergerde zich aan het begin van zijn interview in ‘De Ochtend’ aan het feit dat hij pas wordt opgebeld wanneer Vincent Kompany en Romelu Lukaku het probleem aankaarten. “Twee à drie weken geleden gebeurde er iets met andere voetballers en toen was er heel weinig commotie over”, zei de ex-voetballer.

Het incident tijdens de match Club Brugge-Anderlecht is één van vele het afgelopen half jaar bij blauw-zwart. “Gelukkig zijn figuren als Lukaku en Kompany belangrijk genoeg. Ik heb echter een probleem met de plotselinge verontwaardiging van heel veel mensen die nu reageren, terwijl het al jaren bezig is”, kaart Beloy aan.

Volgens hem zijn de officiële reacties van de Pro League en de voetbalclubs onvoldoende. “De reacties in de communiqués zijn heel simpel: ‘We gaan dit aanpakken. Dit kan niet.’” Volgens Beloy zou echter de vraag gesteld moeten worden wat eraan gedaan moet worden.

“Volgend week kunnen we terug gaan voetballen en terug gaan supporteren”

Omdat Kompany pas achteraf reageerde en niet “tegen zijn ploeg had gezegd van het plein te gaan”, moet er volgens Beloy niet per se iets gebeuren. Als de match was stilgelegd, moest die herspeeld worden, met alle gevolgen vandien. Dat is nu niet het geval: “Volgend week kunnen we terug gaan voetballen en terug gaan supporteren. Alles gaat gewoon verder”, aldus de ex-voetballer.

Het is ook pas wanneer grote namen als Vincent Kompany en Romelu Lukaku het probleem aankaarten, dat er grote ophef is, aldus Beloy. “Racisme is gewoonweg een constant herhalend gegeven en nu is er weer een opflakkering, want het zijn Kompany en Lukaku. Als we praten over Koita Aboubakary, de spits van STVV. Als daar iets mee gebeurt...”, kaart hij aan.

Wat er dan wél moet gebeuren volgens Beloy is grondig ingrijpen, wat tot nu toe nog niet is gebeurd. “Ik denk dat we eens moeten bekijken welke mensen ons hele voetbalgebeuren bepalen”, zegt hij op de radio. “De witte, mannelijke meerderheid in de voetbalbond moet gebroken worden, want die blijkt duidelijk niet in staat om te functioneren bij zulke problemen. Heel de Pro League dat is een witte bende, met een vrouw die er tussen mag zitten en één iemand van Charleroi die geen Belg is. Voor de rest zijn het allemaal witte mannen.”

De personen waarover het gaat moeten volgens Beloy betrokken worden in wat er moet gebeuren na het incident, want tot nu toe liep het mis. “Een klein voorbeeld: één van de straffen die men geeft, is een bezoek aan de Kazerne Dossin. Dat heeft niets te maken met zwarten. Hebben we daar al eens over nagedacht?”

Die straf kreeg de Nederlandse Club Brugge-speler Noa Lang eerder dit jaar nadat hij op het kampioenenfeest van zijn ploeg een antisemitisch lied zong. Beloy erkent het probleem van antisemitisme, maar de vergelijking met racisme tegen zwarte personen gaat niet op. “Kijk naar de verhouding tussen anti-jondenliederen en het ‘zwarte apen’-gebeuren. Volgens mij is dat laatste wel degelijk buiten proportie.”

“Als de zaken zouden veranderen, dan moest ik mij niet bezighouden met de strijd tegen racisme”, zegt hij.

