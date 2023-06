Ex-topschutter en oud-Rode Duivel Cédric Roussel overleden op 45-jarige leeftijd

Na het heengaan van Stéphane Demol is de voetbalwereld opnieuw in rouw: ex-topschutter Cédric Roussel is op 45-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval toen hij op terras zat. RAEC Mons - de club waarbij Roussel zijn grootste successen beleefde- kondigde dat nieuws aan op sociale media.

“Onze clublegende en ambassadeur Cédric Roussel is vandaag overleden”, klinkt het in een bericht. “We brengen graag ons diepste medeleven over aan de familie en naasten van Roussel. Merci Cédric, je hebt je stempel op onze clubgeschiedenis gedrukt.”

Cédric Roussel kroonde zich in 2003 tot topschutter in de Jupiler Pro League. In het truitje van RAEC Mons scoorde de aanvaller toen 22 doelpunten, evenveel als Wesley Sonck voor Racing Genk. Na zijn periode bij Mons trok Roussel zelf ook een seizoen naar Limburg.

Via Rubin Kazan ging het daarna naar Standard, Zulte Waregem en via Brescia opnieuw naar Mons. Na een korte passage in Cyprus zette Roussel de nadagen van zijn carrière verder in de lagere Belgische afdelingen. In 2014 stopte hij met voetballen na een enkelblessure.

Roussel was in 2003 ook twee keer Rode Duivel. In totaal was hij goed voor drie selecties (twee caps) voor de nationale ploeg. In de interlands tegen Algerije (1-3 winst) en Estland (2-0 winst) verdedigde hij de Belgische kleuren. De wedstrijd tegen de Esten op 11 oktober 2003 was meteen ook zijn laatste interland.

“We blijven Cédric herinneren aan zijn strijdersmentaliteit en schitterende kopspel. Hij stond nog altijd klaar om de club van zijn hart te helpen op gelijk welke manier”, aldus RAEC Mons, die zondag een eerbetoon plant in de oefenmatch tegen Charleroi.

