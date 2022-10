Ex-topdoelman Iker Casillas zegt gehackt te zijn na tweet over ‘coming out’, LGBTQ+-gemeenschap is kwaad: “Respectloos”

Time-outIker Casillas maakte gisteren de tongen los met een korte tweet waarin hij uit de kast leek te komen als homoseksueel. Het zorgde voor veel speculaties: was het echt, of een verkapte sneer richting de Spaanse roddelpers? De voormalige Spaanse topkeeper kwam ruim een uur later zelf met de verklaring: zijn account was gehackt.

“Ik hoop dat je me respecteert: ik ben homo”, zo luidde het tweetje dat zondagmiddag via het account van de 41-jarige Casillas werd verspreid. Het bericht stond ruim een uur online en werd massaal geliket en gedeeld. Carles Puyol, voormalig aanvoerder van FC Barcelona en oud-international van Spanje, schreef onder het bericht: “Het is tijd om ons verhaal te vertellen, Iker”, gevolgd door een hartje.

Casillas zegt in een eerste reactie via Twitter dat zijn account was gehackt. “Gelukkig is alles oké. Excuses aan al mijn volgers. En natuurlijk nog meer excuses aan de LGTBQ -gemeenschap.” Puyol laat echter weten dat het ging om een ‘onhandige grap zonder slechte bedoelingen’ die ‘totaal misplaatst’ was.

In Spaanse media wordt al een tijdlang volop gespeculeerd over een nieuwe liefde in het leven van Casillas, wiens huwelijk met de Spaanse journaliste Sara Carbonero vorig jaar strandde. Zo werd hij recent zelfs nog gelinkt aan Shakira, de ex van FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué. Spaanse journalisten vermoedden daarom dat zijn ‘coming-out’ sarcastisch bedoeld kan zijn.

Na de WK-finale van 2010, waarin Spanje het Nederlands elftal na verlengingen versloeg, zoende Casillas tijdens een live-interview op tv met Carbonero. De twee bleken een relatie te hebben en trouwden later. Casillas en Carbonero kregen drie kinderen, maar gingen vorig jaar uit elkaar.

De doelman speelde jarenlang voor Real Madrid, waarmee hij onder meer drie keer de Champions League won. De Spanjaard kwam in de laatste jaren van zijn carrière uit voor FC Porto. Daar stopte hij in 2020 nadat hij een hartstilstand had gekregen.

Volledig scherm Iker Casillas. © ANP / EPA

Het is nog steeds een zeldzaamheid dat profvoetballers uitkomen voor hun homoseksualiteit, zeker in de Europese topcompetities.

Verontwaardigde reacties

Of Casillas oprecht is en zijn account écht is gehackt, wordt door sommigen in twijfel getrokken. Zo twittert Oranje-international Merel van Dongen. “Ik hoop dat je me respecteert: ik ben homofobie beu. #YouCanCountOnMe”. De 29-jarige Van Dongen speelt in Spanje voor Atlético Madrid en kwam zelf tien jaar geleden uit de kast.

Bij Josh Cavallo, die als een van de eerste profvoetballers ter wereld aangaf homoseksueel te zijn, valt de ‘ontboezeming’ van Casillas ook verkeerd. “Iker Casillas en Carles Puyol die grappen maken en lol maken met uit de kast komen in het voetbal, is teleurstellend. Het is een moeilijke reis die elke LGBTQ+’er moet doormaken. Om te zien hoe mijn rolmodellen en legendes van het spel er lol in hebben om ‘uit de kast te komen’ is meer dan respectloos.”

Marten de Roon stoort zich vooral aan alle reacties die hij op sociale media heeft gelezen. “Of Casillas nu gehackt is of niet: ik zie te veel posts die veel te ver gaan. Wachten op de dag dat dit geen nieuws zou zijn, want eigenlijk is dat het probleem hier”, schrijft de middenvelder van Atalanta.

