Ex-Rode Duivel Stéphane Demol overleden op 57-jarige leeftijd

RECONSTRUC­TIE. “Niemand van ons wil dit eigenlijk”: hoe Union en Karel Geraerts tot hun eigen verbazing uit elkaar gingen

‘Where did we go wrong?’ Union is zijn succescoach kwijt en Karel Geraerts (41), een jonge, talentvolle trainer, zit plots zonder club. Niemand die het waarom begrijpt, zelfs de betrokken partijen zelf niet. Het verhaal vol blufpoker, geflirt en principekwesties eindigt met enkel verliezers. Dat terwijl het lijstje van interessante kandidaten al een tijdje klaarligt. Een reconstructie.