Ex-Rode Duivel Mujangi Bia onder elektronisch toezicht geplaatst nadat cannabisplantage werd ontdekt in zijn woonst

voetbalEx-Rode Duivel Geoffrey Mujangi Bia (31) is door de Brusselse raadkamer onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat melden zijn advocaten, meesters Sven Mary en Yannick de Vlaeminck. Mujangi Bia werd vorige week woensdag door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst nadatnadat in zijn woonst in Asse een cannabisplantage was aangetroffen. De voetballer ontkent elke betrokkenheid.

Vorige week dinsdag moest een elektriciteitsfirma uitrukken naar de woning van Mujangi Bia in Asse omdat er sprake was van een stroompanne en een brandje. Ter plekke stootten de arbeiders echter op een cannabisplantage van een duizendtal planten, in de kelder van de woning. Vermoedelijk waren de panne en de brand veroorzaakt door de technische installatie voor de plantage.

De politie werd verwittigd en ging na wie de eigenaar van het pand was. Dat bleek ex-Rode Duivel Geoffrey Mujangi Bia, die meteen in de boeien werd geslagen. De ex-voetballer beweerde dat hij de kelder had verhuurd aan een andere persoon, maar dat verhaal vond geen genade in de ogen van de onderzoeksrechter. Die stelde Mujangi Bia in verdenking voor teelt van verdovende middelen in het kader van een vereniging en plaatste hem onder aanhoudingsbevel.

Vandaag verscheen de man voor de Brusselse raadkamer, die moest beslissen over zijn verdere voorlopige hechtenis. Die raadkamer heeft beslist de voorlopige hechtenis met een maand te verlengen, maar onder de modaliteit van het elektronisch toezicht.

Mujangi Bia’s advocaten geven geen commentaar over de inhoud van het dossier. “Maar vanzelfsprekend zijn we verheugd over de beslissing van de raadkamer”, zeggen meesters Mary en De Vlaeminck.

Volledig scherm © Photo News