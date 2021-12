Ex-profvoetballers presteren beter als hoofdcoach na traject als assistent of bij jeugd

Marco Verheuge, masterstudent aan de UGent, onderzocht welk carrièrepad ex-profvoetballers het beste kiezen als ze een succesvolle hoofdtrainer willen worden. Hij bracht daarvoor alle Europese resultaten in kaart van 205 hoofdtrainers die voordien een profcarrière als speler hadden en een Belgisch trainersdiploma UEFA A of UEFA B behaalden tussen de seizoenen 1979-1980 en 2017-2018. Het RBFA Knowledge Centre, het kenniscentrum van de KBVB, verleende steun aan het onderzoeksproject.

Voor elke gecoachte club of landenteam bepaalde Verheuge de relatieve sterkte ten opzichte van de rangschikking van het voorgaande seizoen of op basis van de FIFA-coëfficiënten. Zo werd voor elke gecoachte wedstrijd het succes van de hoofdtrainer bepaald. Daarnaast verdiepte Verheuge zich in het carrièrepad van alle betrokken T1's voorafgaand aan het hoofdtrainerschap, meer bepaald welk rollen ze voordien nog opnamen en hoe vaak en hoe lang ze deze functies uitoefenden.

“Het onderzoek toont aan dat de bestudeerde ex-profvoetballers die startten als assistent- of jeugdcoach voor ze T1 werden, vaker succesvol zijn dan wie meteen als hoofdtrainer in het professionele voetbal begint”, besluit Verheuge. Ex-profs mogen echter ook niet te lang wachten om de sprong als T1 te wagen, blijkt uit de resultaten. Zo neemt het succes van de geanalyseerde trainerscarrières af nadat ze zo’n vier à vijf jaar assistent-trainer zijn geweest. Dezelfde dalende curve zien we na zo’n zeven jaar als jeugdtrainer.

Volledig scherm Philippe Clement. © Photo News

Volgens Matteo Balliauw, coördinator van het RBFA Knowledge Centre, bevestigen de resultaten het aanvoelen van Kris Van Der Haegen, hoofd trainersopleidingen van de KBVB. Die predikt al langer geduld bij ambitieuze ex-profs en verwees recent naar het succesvolle traject van Philippe Clement: voor zijn positie als hoofdcoach bij Club Brugge was hij beloftencoach en dan assistent van Michel Preud’homme.

“Vanuit dit wetenschappelijk onderbouwd materiaal kunnen we nu verder bekijken hoe de trainersopleidingen binnen de KBVB hierop afgestemd kunnen worden, maar we zullen deze bevindingen ook internationaal delen, aangezien we de eerste federatie zijn die hieromtrent zo’n grootschalige studie uitvoerde”, zegt Balliauw.

De Belgische resultaten krijgen bijval van Raúl González Blanco, de voormalige topspits van Real Madrid en het Spaans nationaal elftal. “Je ervaring als speler is belangrijk, maar bepaalt niet of je een goede trainer zal zijn. Als je als trainer wil slagen, heb je opleidingen nodig en moet je leren om met een andere bril naar de sport te kijken. Dat kan enkel door andere ervaringen op te doen. Zo coachte ik eerst 14- tot 17-jarigen en ben ik nu al 3 jaar aan de slag als coach van Real Madrid Castilla met vooral 19- tot 21-jarigen. Elke dag leer ik bij over hoe ik mijn visie op voetbal beter kan overbrengen zodat mijn spelers individueel en als team betere prestaties leveren. Gaandeweg is ook mijn vertrouwen als trainer gegroeid in de manier waarop ik hen benader en stimuleer.”

Volledig scherm Raul. © afp