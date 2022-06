Ex-ploegmaat Lombaerts veroordeelt oorlog en kant zich tegen Poetin, “ook al kan ik nu vermoord worden”

Jupiler Pro League VOORBEREI­DING JPL. Medische en fysieke tests bij Club Brugge - Deila na eerste training Standard: “Beste jaren als coach komen er nu aan”

Voor de Rode Duivels viel gisteren het doek over het huidige seizoen, maar vergis u niet: het volgende staat alweer voor de deur. Zo trekken onze eersteklassers dezer dagen stilaan de motor weer in gang. Of het nu opvallend nieuws is vanop de training, of de uitslag van een oefenwedstrijd: via dit handige overzicht blijft u op de hoogte van het laatste nieuws op en rond de trainingsvelden van onze 1A-clubs!

16 juni