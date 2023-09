Ex-marinier en fervent kickbokser: wie is de bodyguard die geen centimeter van Messi wijkt?

Afgelopen nacht kwam hij goed van pas toen een veldbestormer recht richting Lionel Messi liep . Maar wie is Yassine Chueko, de persoonlijke bodyguard die de Argentijnse wereldster werkelijk overal volgt? Hij diende in Irak en Afghanistan en leidt een team dat ook Messi’s kroost beschermt.

KIJK. Maak kennis met de bodyguard van Messi

Toen Lionel Messi midden juli bij Inter Miami arriveerde, liet zijn nieuwe werkgever met het aanstellen van een persoonlijke bodyguard niets aan het toeval over. Want de Messi-mania is gigantisch. Daar zorgt de Argentijnse voetbalvedette ook zelf voor. 11 goals in 11 matchen sinds zijn entree in Amerika. Iedereen wil een glimp van Lionel opvangen, hem aanraken, ermee op de foto. Maar dan moet dat wel met de goedkeuring van één man.

Yassine Chueko is zijn naam. De lijfwacht volgt de zevenvoudige Ballon d’Or werkelijk overal. En dat mag u best letterlijk nemen. Als de bus van Inter Miami voor een match komt aangereden staat de man keurig te wachten. Wanneer Messi van de bus stapt, schiet hij zich in zeven haasten achter hem. Wie er als fan nog maar aan denkt om de speler aan te raken wordt vriendelijk maar kordaat op andere gedachten gebracht. En ook tijdens een match is Chueko erbij. Hij stelt zich op aan de zijlijn en verplaatst zich mee met het spel en vooral de voetballer.

Volledig scherm Messi en zijn bodyguard. © Twitter / Twitter

Niet overbodig, zo bleek tweemaal. Drie weken geleden onderschepte hij een pitch invader, afgelopen nacht deed hij dat opnieuw. Chueko trok een sprintje en riep de veldbestormer, nog voor de stewards, een halt toe.

Irak en Afghanistan

Chueko kan wel wat adelbrieven voorleggen. Hij zou een ex-marinier van het Amerikaanse leger zijn die als Navy Seal in Irak en Afghanistan diende. Daarnaast heeft hij verschillende gevechtssporten onder de knie. Zo is hij bedreven in taekwondo, kickboksen en mixed martial arts (MMA). Dat laatste doet hij in competitieverband.

Met wedstrijd- en trainingsbeelden op Instagram deelt Chueko graag zijn expertise aan zijn 180.000 volgers. Een getal dat fors stijgt wegens zijn toenemende bekendheid. Wie even terugscrolt merkt een ontmoeting met voormalig UFC-kampioen Khabib Nurmagomedov. Om maar te zeggen: Chueko is bekend in het wereldje.

Antonela en kinderen

Chueko zou een team van enkele tientallen mensen aanvoeren om de veiligheid van Messi te waarborgen. Want het draait om meer dan enkel de momenten waar de spieren moeten worden bovengehaald. Ook planning en communicatie - wat vindt Messi er zelf van dat er voortdurend iemand op z’n lichaam kleeft? - zijn cruciaal.

En dan is er uiteraard nog het gezin van de sterspeler. Ook zijn vrouw Antonela Roccuzzo en hun kinderen Thiago (10), Mateo (7) en Ciro (5) worden bewaakt. Leden van team-Chueko houden hen bijvoorbeeld vakkundig in de gaten wanneer ze een match van hun grote voetbalgod bijwonen of wanneer ze na de match huiswaarts trekken.

