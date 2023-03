Ex-Anderlechtspits Fábio Silva ontkent dat hij in onmin vertrok bij paars-wit: “Ik had geen problemen met Riemer”

In een interview met Belgische media had hij geen trek, maar in Nederland deed Fábio Silva wel zijn verhaal aan ‘Voetbal International’. Daarin blikt hij ook terug op zijn korte passage op Neerpede. De jonge Portugees wil in elk geval niet natrappen. “Anderlecht heeft me weer de kans gegeven om me belangrijk te voelen in het team.” Paars-wit speelde vanmiddag overigens een oefenpot tegen PSV, Hannes Delcroix vierde zijn wederoptreden.

In een uitgebreid interview met het gerenommeerd voetbaltijdschrift ‘Voetbal International’ kwam Fábio Silva terug op zijn korte uitleenbeurt aan Anderlecht. De spits werd door paars-wit voor één seizoen gehuurd van Wolverhampton, maar verkaste in de winterstop naar PSV. In 32 wedstrijden was Silva goed voor elf goals en vier assists. De Portugees vertrok omdat hij niet meer paste in de voetbalfilosofie van Jesper Fredberg en Brian Riemer, Silva ontkent dat hij in onmin leefde met de Deense coach van Anderlecht. “Dat is gewoon onzin, ik had met iedereen een goede relatie bij Anderlecht”, zegt Silva.

“Die stap naar Anderlecht was net heel belangrijk voor mij. Ik moest het plezier terugvinden en het vertrouwen krijgen van mensen. Op mijn leeftijd moet ik veel kansen mogen missen om te leren. Dan heb je trainers nodig die dat snappen en je toch gewoon blijven opstellen. Dat was bij Anderlecht zo. Ze hebben mij de kans gegeven om me weer belangrijk te voelen in een team. Ik heb daar weer een goede stap kunnen zetten en daar ben ik iedereen dankbaar voor.”

Volledig scherm Fábio Silva bij Anderlecht. © Photo News

Toch is Silva blij met zijn overstap naar PSV, waar hij aan drie doelpunten in zeven wedstrijden zit. Silva wilde om de prijzen spelen en hij kreeg een kans om met de voormalige internationale topspits Ruud van Nistelrooij te werken. “Dat was een hele belangrijke reden voor mij om naar PSV te gaan”, gaat hij verder.

Quote Ik wil één van de beste aanvallers ter wereld worden. Dat is mijn ambitie. Dé nummer negen van Portugal. Fábio Silva

“PSV is een topclub, we spelen om de titel en we kunnen de beker nog winnen. Maar voor mij als spits is het natuurlijk fantastisch om met Van Nistelrooij te werken. Hij was één van de beste spitsen ter wereld. Dus probeer ik al zijn kennis op te zuigen. Als ik na trainingen op het veld blijf om af te werken, kan ik hem vragen hoe ik dingen kan verbeteren. Hoe moet ik staan, wat is de beste loopactie om goed in scoringspositie te komen, hoe raak ik de bal en wat is dan de stand van mijn lichaam? Dat zijn allemaal belangrijke details waar we het over hebben. Met beelden erbij, daar word ik beter van.”

Silva timmert in Eindhoven verder aan de weg omhoog. “Ik wil één van de beste aanvallers ter wereld worden”, stelt hij zonder verpinken. “Dat is mijn ambitie. Dé nummer negen van Portugal. Collectief prijzen winnen met grote clubs. Als ik met grote teams succesvol ben, komt het ook individueel naar me toe. We zullen zien of dit alles me lukt. Ik wijd nu in elk geval mijn hele leven aan het voetbal. Op en buiten het veld doe ik er alles aan mijn ambities te realiseren. En voor nu begint dat hier bij PSV.”

Delcroix viert wederoptreden tegen PSV, Anderlecht verliest oefenpot Anderlecht werkte deze middag een oefenwedstrijd af achter gesloten deuren tegen het PSV van Fábio Silva, die ontbrak door interlandverplichtingen. Anderlecht verloor de partij in Eindhoven met 2-0. Bij paars-wit, dat vooral speelgelegenheid gunde aan jongens die de laatste weken minder in actie waren gekomen, vierde Hannes Delcroix zijn wederoptreden. Hij stond sinds eind vorig jaar aan de kant met een knieprobleem. Anderlecht hoopt dat hij na de interlandbreak opnieuw inzetbaar is. (KDZ) Opstelling Anderlecht: Van Crombrugge, Ishaq, Lissens, Delcroix, Camara, Leoni, Kana, Refaelov, Bellman, Raman, Angulo

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © Photo News