Ex-Anderlecht-speler Christophe Grégoire coach van Virton... zonder spelers

Dat is de prijs die hij betaalt om op het niveau van ‘profvoetbal’ aan de slag te kunnen gaan. We plaatsen de term profvoetbal bewust tussen aanhalingstekens, omdat we twijfels hebben over de toepassing van die term met betrekking tot Virton. Jammer dat we die vraag moeten stellen, want ‘Les Verts de Gaume’ hebben toch Thomas Meunier, Thimothy Castagne en Renaud Emond geformeerd.