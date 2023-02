Europese topclubs duiken sinds corona 4 miljard in het rood: hoe PSG uitgroeide tot slechtste leerling van de klas

Geen winnaar in intense topper: Scott Parker wacht na gelijkspel tegen Union nog steeds op eerste zege op Jan Breydel

Een gelijkspel waar Club Brugge opnieuw niets mee opschiet in het klassement. Union evenmin. De Brusselaars zetten hun overwicht niet om in een overwinning. En blauw-zwart... Één zege op zeven matchen is te weinig.