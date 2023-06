Europees delirium! Bowen schiet West Ham in slotminuten naar eindzege Conference League

West Ham heeft de tweede editie van de Conference League op zak gestoken in Praag. In een spannende tweede helft namen de Engelsen de bovenhand van het Italiaanse Fiorentina. De wedstrijd eindigde op 1-2 na een winnend doelpunt in minuut 90. Het is de eerste Europese triomf voor ‘The Hammers’ sinds 1965.

De Fortuna Arena in Praag vormde vanavond het decor voor de ontknoping van de tweede editie van de Conference League. De supportersclans waren met duizenden afgezakt naar de Tsjechische hoofdstad om hun team naar Europese glorie te schreeuwen. Het stadion bood echter plaats aan slechts 20.000 supporters waardoor de meeste het vanop straat moesten volgen. Dat ontaarde vlak na de middag al in rellen. Enkele Italiaanse ultra’s hadden het gemunt op een café waar de West Ham-aanhang vertoefde. De politie kon snel tussenbeide komen en arresteerde een zestiental heethoofden.

Conference League of niet, het belang van deze finale was groot voor beide clubs. Zowel Fiorentina als West Ham wachtte al ettelijke decennia op een nieuwe Europese triomf. Als extra motivatie lag er nog een rechtstreeks ticket voor de Europa League klaar voor de winnaar, iets dat ze niet via de eigen competitie wisten af te dwingen. Na een grijs seizoen gingen de twee ploegen op zoek naar wat kleur in Praag. Werd het corpsrood-blauw of paars-wit?

Na een Tsjechisch rockconcert floot Carlos del Cerro Grande de wedstrijd op gang. Michail Antonio zorgde voor het eerste gevaar, Mandragora probeerde hetzelfde aan de overkant. Het openingskwartier verliep gelijkopgaand. Grote kansen bleven uit, totdat Rice de bal voor de voeten kreeg. De kapitein van ‘The Hammers’ mocht uithalen vanop het halve maantje, maar kon zijn schot niet kadreren. (Nog) geen afscheidscadeau voor Rice.

Fiorentina groeide steeds meer en nam de wedstrijd in handen. Milenkovic liet een grote kans op hoekschop liggen. Daarna nam het niveau een stevige duik. De eerste helft sleepte zich naar het einde. In de slotseconde zorgde een Italiaanse stuiptrekking toch nog voor spanning. Aréola en de paal hielden Kouamé (ex-Anderlecht) van de openingstreffer. Dat had deze wedstrijd nochtans kunnen gebruiken.

Verkeerde passes, een hoge foutenlast en vliegende bekertjes. Nee. De eerste helft zal niet in het collectieve geheugen belanden. Hopelijk bracht een straffe thee (of koffie) verandering.

Geen beterschap in de beginfase van de tweede helft. Fiorentina eiste de bal weer op, West Ham holde in het rond. De wedstrijd leek op een kopie van de eerste periode uit te draaien. Totdat de handen van Biraghi ongelukkig een bal raakte. Del Cerro Grande en de VAR waren onverbiddelijk. Penalty. Een koud kunstje voor Benrahma. De match kon een doelpunt goed gebruiken.

Lang kon West Ham niet van zijn voorsprong genieten. Gonzalez kopte een lange bal van Amrabat goed terug tot bij Boneventura. De ervaren Italiaan demonstreerde zijn puntgave techniek en schoot een volley tegen de touwen. Het finale-gevoel was helemaal aangewakkerd. Dag en nacht verschil met de eerste helft.

Alles ging toen in een stroomversnelling. Mandragora, Antonio en Soucek lieten een reeks uitstekende kansen liggen. Stuk voor stuk inleidende noten van een spetterend slotakkoord. Jarrod Bowen ontsnapte in de slotminuten uit de Fiorentina-verdediging. De Engelsman faalde niet en schoot zich in de West Ham-geschiedenis. Het is de eerste Europese beker voor de club sinds 1965. ‘Forever blowing bubbles’ klonk nog nooit zo luid!

