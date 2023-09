Er werd met miljoenen gegoocheld: de strafste transfers die u gisteravond misschien gemist hebt

Afgelopen nacht sloot in de grootste Europese competities, in tegenstelling tot België en Saoedi-Arabië , de transfermarkt. Het was de laatste kans voor Europese topclubs om de miljoenen te laten rollen en dat deden ze ook. Ontdek hieronder tien opvallende deals die u gisteren mogelijk gemist hebt.

Voor Belgische clubs is de transfermarkt nog open tot 6 september, in Saudi-Arabië zelfs tot 20 september. Volg de komende dagen HIER op de voet welke transfers er nog worden gedaan.

Een absolute droomtransfer voor Randal Kolo Muani. De 24-jarige Franse spits ruilde het Duitse Frankfurt in voor de landskampioen van zijn thuisland, PSG. Bovendien is Kolo Muani geboren in Bondy - een voorstad van Parijs en tevens de plek waar Mbappé het levenslicht zag. In 50 wedstrijden voor Frankfurt scoorde de Fransman in totaal 26 goals. U kent de spits misschien nog wel van de voorbije WK-finale. Kolo Muani trapte toen in de slotminuut een gigantische kans op de Argentijnse doelman Emiliano Martinez, waarna Messi en co het haalden na strafschoppen. PSG ging ver voor de spits - het transferbedrag kan met bonussen oplopen tot 90 miljoen euro.

Volledig scherm Randal Kolo Muani. © Photo News

Misschien wel de opvallendste transfer van Deadline Day. Mason Greenwood heeft namelijk een nieuwe club gevonden. De 21-jarige Engelse aanvaller gaat naar de Spaanse eersteklasser Getafe. Die maakte vrijdagavond zijn komst bekend. Greenwood speelde al anderhalf jaar geen wedstrijden meer vanwege zijn betrokkenheid in een zaak van mishandeling en verkrachting.

In januari 2022 werd een onderzoek tegen de aanvaller van Manchester United opgestart nadat een vrouw klacht tegen hem had ingediend. Zij beschuldigde de jonge aanvaller van verkrachting en geweldpleging. Begin dit jaar werden de lklachten echter ingetrokken, maar voor United zal Greenwood niet meer spelen. Dat beslisten beide partijen in onderling overleg.

Volledig scherm Mason Greenwood. © ANP / EPA

Een opvallende deal. Joao Felix wordt door Atlético Madrid voor de rest van het seizoen uitgeleend aan concurrent FC Barcelona, dat geen aankoopoptie heeft op de Portugese stilist. Barça heeft financieel weinig ademruimte en moest zich daardoor tevreden stellen met een deal zonder uitzicht op verlenging. Bij Atlético verlengde Felix z’n nog lopende contract overigens zelfs met twee jaar.

Medio 2019 versierde de inmiddels 23-jarige Felix als tienersensatie een overstap van Benfica naar Atlético Madrid voor een slordige 127 miljoen euro. Vorig seizoen belandde hij bij de Madrilenen op een zijspoor, waarna een uitleenbeurt van een half jaar aan Chelsea volgde. Voor Barcelona spelen is volgens Felix “een droom die uitkomt”.

Volledig scherm Joao Felix. © Photo News

Nog altijd maar 21, maar wel al toe aan z’n tweede Europese topclub. Ryan Gravenberch maakte gisteren de overstap van Bayer München naar Liverpool, dat stevig investeerde in de Nederlandse middenvelder. Met de transfer is zo’n veertig miljoen euro gemoeid.

Gravenberch maakte pas vorige zomer de overstap van zijn jeugdclub Ajax naar Bayern. In zijn eerste seizoen kwam hij 34 keer in actie (1 goal en 1 assist), maar een vaste basisspeler was hij niet. Coach Thomas Tuchel rekende niet meer op de Nederlander en bij Liverpool kwam er ruimte op het middenveld na het vertrek van Jordan Henderson (Al-Ettifaq), Fabinho (Ittihad Club) en Naby Keita (Werder Bremen).

Volledig scherm Ryan Gravenberch. © AFP

Albert Sambi Lokonga speelt dit seizoen op huurbasis van Arsenal voor promovendus Luton Town, zo raakte gisteravond laat bekend. De 23-jarige middenvelder zat bij de Engelse vicekampioen op een dood spoor. Bij Luton wacht hem hoogstwaarschijnlijk een strijd tegen het behoud.

Sambi Lokonga maakte in de zomer van 2021 een droomtransfer van Anderlecht naar Arsenal, maar een doorbraak bij de Gunners bleef uit. Hij speelde er in zijn eerste anderhalf jaar wel 39 wedstrijden, maar kon zich nooit opwerpen tot vaste titularis. In de terugronde van vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Crystal Palace, maar dat werd met slechts negen optredens ook geen voltreffer.

Sambi Lokonga, die een cap heeft bij de Rode Duivels, zat vrijdagavond al op de tribune bij Luton in de verloren competitiewedstrijd tegen West Ham (1-2).

Volledig scherm Albert Sambi Lokonga, hier in het shirt van Arsenal. © Photo News

FC Barcelona haalde gisteren nog een tweede bekende Joao. De 29-jarige Joao Cancelo maakt de overstap van Champions League-winnaar Manchester City. Daar staat hij sinds de zomer van 2019 onder contract na eerdere passages bij Benfica, Valencia, Inter en Juventus. Cancelo was lange tijd een sleutelpion voor coach Pep Guardiola en speelde in totaal 154 wedstrijden voor de Citizens. Maar vorig seizoen kwam er ruis op de relatie en de Portugees maakte het seizoen op huurbasis af bij Bayern München. Barça huurt ook hem zonder aankoopoptie - hetzelfde verhaal als bij Joao Felix.

Volledig scherm Joao Cancelo, hier in het shirt van Man City. © AFP

Sofyan Amrabat zag zijn langverwachte transfer naar Manchester United in vervulling gaan. De Red Devils lokten de controlerende middenvelder in de laatste uurtjes voor het sluiten van de markt naar Old Trafford. Hij wordt geleend van Fiorentina.

De 27-jarige Amrabat ruilde in het seizoen 2018-2019 Feyenoord in voor Club Brugge, maar zakte op Jan Breydel door het ijs. Hellas Verona bood hem een uitweg en daar speelde hij zich in de kijker van Fiorentina. Hij zette zijn steile opmars nadien voort en blonk uit op het WK voetbal in Qatar met Marokko, dat vriend en vijand verbaasde met een uiteindelijke vierde plaats na een nederlaag in de kleine finale.

Volledig scherm Sofyan Amrabat in het shirt van Marokko. © Photo News

Matheus Nunes werd op de valreep door Kolo Muani nog van de troon gestoten als duurste transfer van Deadline Day. Manchester City betaalt volgens Engelse media ruim 60 miljoen euro aan Wolverhampton voor de Portugese international. De kampioen van Engeland was op zoek naar een middenvelder om de blessure van Kevin De Bruyne, die nog maanden aan de kant staat, te helpen opvangen. Nunes is de vierde grote aankoop van City voor dit seizoen, na Mateo Kovacic, Josko Gvardiol en Rode Duivel Jérémy Doku.

Volledig scherm Matheus Nunes. © AFP

FC Barcelona en Brighton & Hove Albion vonden een overeenkomst voor de uitleenbeurt van Ansu Fati. Er werd daarbij geen aankoopoptie voorzien. Fati kwam in 2012 bij Barcelona in de jeugdacademie terecht en doorliep de jeugdopleiding bij de Catalaanse club voordat hij aan het begin van het seizoen 2020/21 bij de hoofdmacht kwam. Hij zou het nieuwe wonderkind van de club worden, maar gaat nu op zoek naar meer speeltijd bij Brighton. Fati’s ontwikkeling werd de voorbije jaren afgeremd door blessures.

In 112 wedstrijden voor Barcelona scoorde hij 29 doelpunten en deelde hij tien assists uit. Hij kwam ook negen keer uit voor de Spaanse nationale ploeg en scoorde daarbij twee keer.

Volledig scherm Ansu Fati. © Photo News

Ook Chelsea deed nog een stevige inspanning op de slotdag van de Engelse mercato. De Blues legden zo’n 50 miljoen euro op tafel voor de beloftevolle Cole Palmer. De 21-jarige Engelse winger komt over van Manchester City en ondertekende in Londen een contract voor zeven seizoenen, met optie op een extra jaar.

Palmer is een jeugdproduct van City en speelde tot dusver 41 wedstrijden voor de hoofdmacht van Pep Guardiola. Dit seizoen scoorde hij in de door City na strafschoppen gewonnen Europese Supercup tegen Sevilla. Bij de grootmacht uit Manchester, die recent Rode Duivel Jérémy Doku aantrok, leken zijn speelkansen dit seizoen eerder beperkt waardoor hij andere oorden opzoekt.

Volledig scherm Cole Palmer. © Photo News

