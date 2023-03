“Er staan al genoeg onvoldoendes op het rapport”: onze chef voetbal hoopt dat Club blamage kan vermijden

Oppermach­tig Antwerp stuurt zwak KV Mechelen met forfaitcij­fers naar huis en zet favorieten­rol voor bekerfina­le extra in de verf

’t Is voor de neutrale voetbalfan te hopen dat de bekerfinale op 30 april spannender gaat zijn dan de finale avant la lettre, want die was wel héél snel beslist. KV Mechelen bakte er tegen een opvallend fris Antwerp helemaal niks van. 5-0 was de zware en verdiende eindstand.