“Er moet een bier ter ere van hem worden gemaakt”: Engelse media lyrisch over Kompany na snelste promotie naar Premier League ooit

Hij heeft het geflikt. Dankzij een 1-2-overwinning op het veld van Middlesbrough is het Burnley van Vincent Kompany officieel de snelste promovendus ooit in de Engelse Championship. Het is wellicht de grootste triomf uit de nog jonge trainerscarrière van ‘Vince the Prince’. Niet enkel in België wordt onze landgenoot met lof overladen, ook in de Britse kranten sparen ze de superlatieven niet. Een overzicht van enkele reacties over het kanaal.

KIJK. Vincent Kompany na de promotie: “Beloning voor heel veel lange uren en veel lange nachten”

Daily Mail

In de Daily Mail prijst men vooral de unieke match tussen Kompany en het oorspronkelijk ‘grijze’ Burnley onder de vorige trainer Sean Dyche. “De club onderging een aantal veranderingen toen Dyche vertrok en City-legende Kompany werd aangetrokken voor dit seizoen. Hoewel er eerst vraagtekens waren, heeft de Belgische manager bewezen uitstekend te passen bij Turf Moor en heeft hij geholpen de identiteit van Burnley opnieuw uit te vinden."

Ook de transfers uit de Jupiler Pro League worden zeer gesmaakt door de Britse tabloid. “Een cruciaal aspect van het huidige succes is de toestroom van spelers uit de Belgische competitie. Jongens als Manuel Benson, Josh Cullen en Anass Zaroury hebben bewezen dat ze cruciale schakels zijn in deze ploeg met het oog op de aanstaande Premier League-campagne. Het is allemaal de verdienste van Kompany, die de eerste opmerkelijke prestatie in zijn nog jonge trainerscarrière behaalde, nadat hij slechts tien maanden de leiding had op Turf Moor.”

Volledig scherm Trainer Vincent Kompany en middenvelder Jack Cork vieren de promotie van Burnley naar de Premier League © AP

The Guardian

Ook The Guardian had in het begin twijfels bij de komst van de Brusselaar en sprak van een ‘schijnhuwelijk’. “Veel oude spelers vertrokken en er waren ernstige financiële zorgen, dus de aanstelling van de relatief onervaren Kompany was een risico. Bovendien deed de komst van enkele nieuwe jongens de vraag rijzen of hij de aanwinsten wel tot één geheel zou kunnen smeden. Het was dan ook een intens voorseizoen, waarin hij zijn ideologie aan de ploeg moest leren, inclusief de veteranen uit het Dyche-tijdperk."

Tien maanden later is de teneur bij de Britse kwaliteitskrant helemaal veranderd. “Burnley promoveert dankzij een ware revolutie. De slimme rekrutering en aanvalsmentaliteit van de voormalige Manchester City-speler hebben de club nieuw leven ingeblazen. De ploeg werd opgefrist, iets wat onder Dyche niet was gelukt. Kompany stak er bovenuit met zijn manier van scouting, nog meer dan veel andere managers in het moderne voetbal. Het aantrekken van nieuwe spelers was de sleutel om Burnley naar een nieuw tijdperk van opwindend, snel en effectief voetbal te leiden."

Volledig scherm Dolgelukkige Kompany groet de meegereisde fans na 1-2 zege bij Middlesbrough en promotie naar de Premier League © Photo News

Volgens The Guardian is Kompany ook erg geliefd bij de fans van The Clarets. “Het belangrijkste is dat hij de fanbase heeft getransformeerd, van het efficiënte voetbal dat hen jarenlang heeft gediend tot echt entertainment. De fans zien de wens van het team om voor hem te spelen, een eigenschap die ontbrak onder de vorige coach. De fans hielden van de Premier League, maar het is leuker om je team elke week te zien winnen. Dyche had een pub in de stad die naar hem vernoemd was, Kompany verdient nu een bier dat ter ere van hem wordt gemaakt.”

Daily Mirror

In de Daily Mirror tot slot spreekt men van een ‘historische overwinning’. “Burnley keert onmiddellijk terug naar de Premier League na een 1-2 overwinning op Middlesbrough. De ploeg van Kompany maakte opnieuw geen fout met een indrukwekkende prestatie in het Riverside Stadium. Nadat ze vorig jaar nog uit de hoogste klasse vielen, floreerden ze helemaal onder leiding van Kompany, die deze zomer het stokje overnam op Turf Moor. De Manchester City-legende zal volgend jaar zijn moed op de proef mogen stellen tegen Pep Guardiola en co nadat het tactische meesterbrein dit seizoen slechts twee keer verloor in de competitie.”

Volledig scherm Welshman Connor Roberts viert het doelpunt van de promotie © AP

Volledig scherm Vincent Kompany juicht na historische overwinning en promotie met zijn Burnley © Photo News

Volledig scherm © AP