Er is nu al een WK in Qatar en de Belgen zitten bij de laatste 16: onze reporter in Doha op het ‘WK straatvoetbal’

Op het WK voetbal in Qatar is het nog zes maanden wachten, maar op dit eigenste moment vindt in Doha al een wereldbeker plaats: de Red Bull Neymar Jr’s Five, het officieuze ‘WK straatvoetbal’, georganiseerd door het energiedrankje en de Braziliaanse superster van PSG. “We gaan er alles aan doen om de titel te pakken”, klinkt het bij de Belgische underdogs.

Tien minuten vijf tegen vijf, zonder keeper en op piepkleine goals. Wanneer de ene ploeg scoort, moet er bij de andere een speler van het veld. Dat is het concept van Red Bull Neymar Jr’s Five. Het voorbije jaar vonden over de hele wereld nationale selecties plaats waarvoor teams van straatvoetballers zich konden inschrijven. Begin deze week streken de winnaars van die lokale voorrondes neer in Doha, de hoofdstad van Qatar, om er de eindronde te betwisten. Wie straks de finale wint, mag nog niet meteen gaan douchen want de hoofdprijs is een extra match: tegen Neymar en zijn vrienden.

Volledig scherm Matias in actie tegen Oezbekistan. De Belgen wonnen deze match met 2-0.

Of die het moeten opnemen tegen het Belgische team, is twijfelachtig. Onze landgenoten, een ploeg van zes Antwerpenaars die vooral in het futsal actief zijn, plaatsten zich maar op het nippertje voor de achtste finales. Ze verloren hun openingsmatch van Kazachstan (0-2), wonnen dan van Finland (5-0) en Oezbekistan (2-0) en speelden ten slotte gelijk tegen Koeweit (0-0). Daarmee kwalificeerden ze zich als één van de ‘lucky losers’ voor de laatste zestien. “Maar we geloven er nog altijd in, we zijn hier om te winnen”, zegt kapitein Glauco (28). “Onze eerste match hebben we tactisch niet zo goed aangepakt, daarna hebben we in de verdediging wat bijgesteld en ging het veel beter. Vooraf werden we beschouwd als één van de favorieten - tijdens de loting zondagavond kwamen veel landen ons zeggen dat ze liever niet tegen ons wilden spelen - maar door onze prestaties in de eerste ronde zijn we nu nu underdogs. Ook vanuit die positie kan het ons lukken om de titel te pakken. We gaan er alleszins alles aan doen.”

Sjotten bij 43 graden

Hoe serieus het er tijdens de wedstrijden ook aan toegaat - sommige partijen hebben meer weg van ijshockey waarbij de tegenstander zonder pardon tegen de boarding wordt gekwakt - zo gemoedelijk is de sfeer rond het tornooi. De meer dan 60 teams uit 34 verschillende landen filmen en fotograferen elkaar voortdurend om zo de sociale media te voeden. Want hoewel de finale op tv wordt uitgezonden, gaat het bij Red Bull Neymar Jr’s Five toch vooral om de massale content op Facebook, Instagram en TikTok - liefst met de grote sponsor zoveel mogelijk in beeld. “Het gaat er hier inderdaad heel gemoedelijk aan toe”, zegt Glauco. “Alle spelers zitten samen in het prachtige Grand Hyatt hotel, op het strand laat iedereen zijn coolste skills zien. Ook de eventlocatie is heel mooi: rond het hoofdveld is een heus stadion gebouwd, het lijkt alsof je in een videospelletje zit. Het enige minpunt is misschien de temperatuur: toen we aankwamen, was het hier 43 graden. We hebben gisteren onze laatste match om 1 uur ‘s nachts gespeeld, op dat moment was het redelijk te doen, maar nog altijd rond de 30 graden.”

Volledig scherm Jiri Bergs uit Bekkevoort is hoofdscheidsrechter op Red Bull Neymar Jr's Five: "Ook voor mij is dit pure ontspanning." © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photonews

Nog een Belg die al flink gezweet heeft: Jiri Bergs (28) uit Bekkevoort. Hij is één van onze toparbiters in het futsal en is hoofdscheidsrechter van Red Bull Neymar Jr’s Five. “Ik heb ook al gefloten op de eindrondes in 2018 en 2019, beide gingen door in Sao Paulo”, zegt hij. “Nu werd ik gevraagd om hoofdscheids te zijn: daar moest ik niet lang over twijfelen, ik vind het een hele eer. Het is bovendien heel fijn om te doen: dit is ook voor mij ontspanning.”

Panna van Neymar

Het Belgische team staat niet alleen te popelen om zijn volgende match te spelen, onze landgenoten kijken ook al uit naar het moment dat Neymar zijn opwachting zal maken. De Braziliaanse superster van PSG komt vanavond de beker uitreiken en brengt enkele vrienden mee om nog een wedstrijdje 5 tegen 5 te spelen tegen de winnaars. “Ik heb hem al ontmoet”, zegt Jiri. “Een diepgaand gesprek was het niet, maar ik heb wel een video waarbij je ziet hoe hij me door de benen speelt, een ‘panna’ heet dat in het straatvoetbal. Dat is meestal een kleine vernedering, maar van Neymar kon ik dat verdragen.” (lacht)

Volledig scherm Het Belgische team op het officieuze WK straatvoetbal, Red Bull Neymar Jr's Five in Doha, Qatar.