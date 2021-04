“Er is geen weg terug meer, UEFA en FIFA zullen moeten meewerken aan de revolutie van het Europese voetbal”

VoetbalDe voetbalwereld staat in rep en roer door de bekendmaking van de plannen rond een Super League. Onze chef voetbal ziet dat er geen weg terug meer is. “De jarenlange lucratieve zomerstages van Real Madrid en Co in de VS en in China – met 80.000 fans in de tribunes en wedstrijden live op de nationale televisie – drukten de topclubs met de neus op de feiten.”