Enorme uitdaging voor Johan Walem: Anderlecht-vrouwen beginnen morgen aan Champions League

Geen De Caigny (naar Hoffenheim), Teulings (naar Twente), Missipo (zonder club en geblesseerd). Van Kerkhoven en De Neve zijn meegereisd naar Kroatië maar zij revalideren. Sakina zit in België in quarantaine. Spelers uit het tweede team bezorgen coach Walem een paar wisselmogelijkheden.

Deels door tegenslag, de blessures en de keuze voor de eigen jeugd heeft het ongenaakbare Anderlecht van vorig seizoen nu toch wat minder kwaliteit. Het prikkelt zeker de ambitie bij de concurrentie in eigen land. Vooral dan bij OHL. In Gent en bij Standard is er nog wat meer werk.

In de voorronde van de Champions League wordt er deze week een mini-toernooi afgewerkt. Anderlecht zit in een poule met de Albanese kampioen (Hayase), de kampioen van Kroatië (Osijek) en die van Montenegro (Plvlja). De wedstrijden worden in Osijek gespeeld. Door de betere ranking had de Belgische kampioen het thuisvoordeel kunnen claimen maar men liet de organisatie aan ZNK Osijek. Anderlecht speelt daar morgen en zaterdag. Er moet twee keer gewonnen worden. Morgen van Hayase en zaterdag tegen de winnaar van de match tussen Osijek en Plvlja. Alleen zo geraakt RSCA in de laatste voorronde.