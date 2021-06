 Belgische beloften beginnen morgen aan nieuwe EK-kwalificatiecampagne

Eind vorig jaar kregen de Belgische beloften een erg bittere pil te slikken. Ondanks twee zeges tegen topland Duitsland en het feit dat ze alles in eigen handen hadden, grepen ze in extremis nog naast de kwalificatie voor het EK van dit jaar. Datzelfde Duitsland staat donderdagavond in de halve finales, tegen Nederland. Met een bijna volledige nieuwe groep richten de beloften zich nu op de kwalificatie voor het volgende EK U21, in 2023 in Georgië en Roemenië.