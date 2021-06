Enkele Franse spelers slachtoffer van racisme: Hongaarse fans maakten apengeluiden aan het adres van Mbappé en co

Rode Duivels DUIVELSE DILEMMA’S. Heel wat jokers voor Eden Hazard, maar: “Finale tegen Spanje of Frankrijk? Doe maar die laatste, om wraak te nemen”

9:30 Tijdens het EK leggen wij de Rode Duivels op de rooster in de reeks ‘Duivelse Dilemma’s’. Vandaag is het de beurt aan Eden Hazard. Hij krijgt enkele moeilijke keuzes voorgeschoteld. Vakantie met familie of vrienden? Thorgan of Kylian? En wint hij liever het EK of de Champions League?