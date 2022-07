Engelse speelsters begrijpen dat er vragen worden gesteld bij hun EK-uitrusting: “Natuurlijk maken we ons zorgen als we ongesteld zijn”

VoetbalHun volledig witte outfit bezorgt de speelsters van de Engelse nationale voetbalploeg bij momenten kopzorgen. Dat zeiden enkele internationals in de nasleep van hun openingszege op het EK. “De uitrusting is heel mooi, maar niet praktisch als het de tijd van de maand is.”

Aanvalster Ellen White: “Goed dat de discussie wordt gevoerd”

Engeland begon met een krappe 1-0-zege tegen Oostenrijk aan het EK in eigen land. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman is één van de favorieten op eindwinst en meet zich vanavond met Noorwegen. Mogelijk spelen de Lionesses opnieuw in hun witte outfit en daar was de voorbije dagen wel wat om te doen.

De Nike-uitrusting van Engeland werd speciaal ontworpen voor het Europees kampioenschap. Net als de bij de mannenploeg zijn de thuisshirts en bijbehorende shorts spierwit, maar voor de speelsters is dat niet altijd handig. “Natuurlijk is het een schitterend shirt”, zei Beth Mead, die scoorde tegen Oostenrijk. “Maar een volledig witte outfit is niet zo pratisch als het de tijd van de maand is. We proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan en hebben het daar als team ook al over gehad. We hebben onze feedback ook doorgegeven aan Nike.”

Volledig scherm Beth Mead scoorde tegen Oostenrijk de enige goal van de match. © AP

Aanvalster Ellen White begrijpt dat er vragen worden gesteld bij de witte kledij. “En ik juich ook toe dat de discussie gevoerd wordt”, zegt ze in bovenstaande video. “Het is ook een belangrijke discussie, want we hebben nu eenmaal onze maandstonden terwijl we moeten voetballen. De uitrusting is prachtig, maar natuurlijk maken we ons wel zorgen als we ongesteld zijn. Dat we het daar nu over hebben en tegelijk bespreken hoe vrouwen in deze situatie kunnen worden geholpen, vind ik zeer goed.”

De Engelse voetbalbond (FA) heeft intussen ook gereageerd. De FA treedt de speelsters bij. “Dit is een belangrijk onderwerp en we steunen onze speelsters uiteraard volledig”, klinkt het in een statement. “Hun feedback zal ook worden meegenomen als er in de toekomst nieuwe outfits worden ontworpen. We blijven nauw overleggen met Nike en tegelijk zullen we proberen om de richtlijnen van de toernooiorganisatoren te blijven volgen.”

Volledig scherm Ellen White. © Photo News

Ook tijdens Wimbledon was er al een soortgelijke discussie. Alle spelers en speelsters moeten er een volledig witte outfit dragen. Zaterdag, toen de damesfinale tussen Elena Rybakina en Ons Jabeur werd gespeeld, doken er aan de All England Club mensen op om te protesteren tegen het feit dat vrouwen die ongesteld zijn verplicht worden om ook in een volledig witte outfit te spelen.

