Engeland wint openingswedstrijd tegen Oostenrijk in vol Old Trafford

Antwerp Paul Gheysens voert nog maar eens kapitaals­ver­ho­ging door bij Antwerp

Eens te meer heeft Antwerp-voorzitter Paul Gheysens een kapitaalsverhoging doorgevoerd in zijn club. De grote baas van bouwbedrijf Ghelamco pompt deze keer tien miljoen extra in de Great Old, zo staat te lezen in het Staatsblad.

10:03