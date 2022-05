En toen waren de rollen plots omgedraaid: Union, ooit 12 punten voor op Club, kruipt nu in rol van jager

“Dit verhaal is nog niet geschreven.” Felice Mazzu weigerde gisteren de moed te verliezen na de thuisnederlaag tegen Club. Toch was het er één die kan tellen - Union ligt nu niet meer in polepositie voor de landstitel, terwijl Club het heft nu volledig in eigen hand heeft. Woensdag volgt de rematch: neemt Union dan weer over of loopt de titelverdediger drie punten weg? Dat de Bruggelingen überhaupt in deze situatie zitten, heeft bloed, zweet en tranen gekost. Akkoord, de puntendeling heeft een handje geholpen, maar Club heeft lang aan de achterstand moeten knabbelen om weer in het zog van Union te geraken. Na de eerste elf speeldagen - waar beide ploegen in elkaars buurt bleven - begon Union gestaag verder uit te lopen. Twee punten werden er vier, dan zeven, negen en zelfs twaalf op speeldag 26 - pas drie maanden geleden. De beslissing is zeker nog niet gevallen, maar één ding is zeker: het momentum is de laatste weken naar het Brugse kamp gekanteld.