En de prijs voor comeback van het jaar gaat naar... Pieter Agneessens (26), voetballer met één been: “Mijn wereld is opengegaan”

Jupiler Pro League Onderzoek naar ‘verwachte punten’: AA Gent en Genk te karig beloond, Antwerp en KV Mechelen ‘overpres­te­ren’

AA Gent zou in 1A nu eigenlijk tweede in de stand moeten staan met 40 punten. Tenminste, zo berekende het onderzoeksbureau CIES de te verwachten punten per ploeg in onze hoogste klasse op basis van een reeks spelvariabelen in hun competitieduels dit seizoen. Volgens de studie onderpresteert ook Genk. Antwerp en KV Mechelen staan dan weer hoger dan verwacht.

11 januari