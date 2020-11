Emotionele Gary Lineker beeldt uit hoe Maradona de bal tot 13 keer toe de lucht intrapte: “Strafste wat ik ooit op veld gezien heb”

Diego MaradonaDiego Maradona, altijd polariserend. Zeker in Engeland, land dat hij net als België uitschakelde op weg naar de WK-titel in Mexico 1986. Het Engelse voetbalicoon Gary Lineker pakte gisteravond uit met een emotioneel eerbetoon aan het wereldicoon. “Nooit heb ik iemand gezien die zo veel affectie had voor de bal.”

Lineker speelde voor Engeland in die bewuste kwartfinale op het WK in Mexico, waarin Maradona zowel met de ‘Hand van God’ scoorde als na een onwaarschijnlijke solo. De gewezen speler blijft ook een bezoek aan Diego in Buenos Aires bij, net zoals een exhibitiematch met Maradona in de hoofdrol op Wembley. “Ik ga dat bezoek aan Boca Juniors nooit meer vergeten. Hoe hij in Argentinië verafgood werd, met zijn entourage constant rond hem... In La Bombonera -de sfeer in dat stadion was ongelofelijk- had hij zijn eigen loge. Een van zijn dochters moest hem haast constant vasthouden opdat hij niet naar beneden zou tuimelen. En maar schreeuwen dat ie deed. Hij had een ongelofelijke passie voor voetbal.”

Volledig scherm Maradona als supporter in het legendarische La Bombonera, stadion van Boca Juniors. © BELGA/AFP

Volledig scherm La Bombonera gisteravond: alleen in de loge van Diego Maradona brandde er licht. © rv

“Puur wat betreft techniek, heb ik nooit iemand gezien die nog maar in zijn buurt kwam. Messi kan je natuurlijk op vele vlakken met hem vergelijken. Ook Argentijn, klein maar o zo bepalend, een geweldige linker... Maar Diego was ongelofelijk. Ik heb één keer met hem samengespeeld. Een helft, op Wembley. Met een buitenlandse selectie -ik speelde toen voor FC Barcelona- tegen Engelse legendes. In onze kleedkamer zaten tal van grootheden, Platini enzovoort. Maar allen hadden we haast alleen oog voor Maradona. Begon hij daar met een opgerolde sok op zijn bankje te jongleren. Vijf minuten lang. Met verbazing keken we het aan.”

Volledig scherm © BT Sport

“Waarna hij al jonglerend met de bal naar de middelcirkel trok. Daar trapte hij die bal plots verschrikkelijk hoog de lucht in. En die vallende bal in één keer opnieuw doodleuk hoog weg. Dat deed hij dertien keer. Slechts een paar stappen moest hij zich in totaal verplaatsen. We hebben dat de volgende dag op training bij FC Barcelona ook geprobeerd. Niemand kon het meer dan drie keer. Dat was een van de meest ongelofelijke dingen die ik ooit op een veld gezien heb.”

Dat konden analisten en ook ex-voetballers Rio Ferdinand, Michael Owen en Peter Crouch bij BT Sport alleen maar beamen. Lineker: “Die eerste goal in Mexico tegen ons was natuurlijk bedenkelijk, maar die 2-0... Moet je weten dat het veld in het Aztekenstadion er verschrikkelijk slecht bijlag. Je steunvoet schoot telkens weg, alsof dat verschillende laagjes gras waren die ze gelegd hadden. Om dan iedereen vanaf de middelcirkel voorbij te dribbelen alsof de tegenstand niet bestond... Ik weet nog dat ik haast wou applaudisseren voor die goal. Hij stak er met kop en schouders bovenuit, veruit de beste speler van mijn generatie.”

Volledig scherm Een muurschildering in Buenos Aires van zijn tweede goal tegen de Engelsen ter ere van de 60ste verjaardag van Maradona. © AFP

De Engelse tactiek in die kwartfinale, wou Crouch nog weten. “Mandekking werd toen niet echt gespeeld. We hadden gewoon afgesproken dat wanneer hij de bal had, de speler die het dichtst in zijn buurt stond hem moest opvangen. Maar wat we ook probeerden, het hielp niet.”

Fans overal ter wereld nemen afscheid van Diego Maradona:

Volledig scherm Straatartiest ‘Uasen’ beeldde ook Maradona’s goal met de ‘Hand van God’ af. © AFP