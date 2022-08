Emoties: QPR-doelman bezorgt zijn ploeg punt in absolute slotfase met rake kopbal

Een doelman die in de blessuretijd naar voren trekt op een stilstaande fase. Het geeft een absolute slotfase altijd een extra pigment. Zeker als die doelman dan ook nog eens kan scoren. Dat was gisteren het geval in de wedstrijd tussen Sunderland en QPR in de Championship, de Engelse tweede klasse. Seny Dieng van QPR zorgde voor het kunststukje. De Senegalees bracht zijn ploeg in minuut 92 op gelijke hoogte.