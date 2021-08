Elk seizoen wel straffe transfer: Antwerp-voorzitter en stuntman Paul Gheysens slaat weer toe

AntwerpRadja Nainggolan. Andermaal kaapt Royal Antwerp FC de transfermercato. Niet voor het eerst zorgen ze op de Bosuil voor dé transfer van het jaar. Sinds ze promoveerden naar 1A zorgde de Great Old elk seizoen wel voor één of meerdere transferstunts. Een overzicht.

2017-2018: Jelle Van Damme (LA Galaxy)

Antwerp promoveert naar 1A en begeeft zich voorzichtig op de transfermarkt. Dino Arslanagic, Obbi Oulare, Sinan Bolat en Ritchie De Laet worden ingelijfd, maar vooral de komst van Jelle Van Damme springt in het oog. De 31-voudige international verdiende zijn strepen bij Ajax, Southampton, Werder Bremen, Anderlecht, Wolverhampton, Standard en LA Galaxy. Na twee seizoenen States keert hij terug naar ons land en tekent verrassend op de Bosuil. Antwerp betaalt peanuts voor de centrale verdediger (200.000 euro), maar de eerste prestigetransfer is een feit.

Volledig scherm Jelle Van Damme bij Antwerp. © Photo News

2018-2019: Dieumerci Mbokani (Dinamo Kiev) en Lior Refaelov (Club Brugge)

Het mag stilaan iets kosten. De toen nog onbekende Lamkel Zé - well, that escalated quickly - wordt voor 1 miljoen gekocht bij Nior, ook voor Jonathan Bolingi en Amara Baby legt Antwerp meer dan een half miljoen neer. De twee meest spraakmakende transfers zijn echter ‘gratis’ (lees: transfervrij). Dieumerci Mbokani - ex-topschutter bij Standard en Anderlecht - wordt dankzij de connecties van Luciano D’Onofrio weggeplukt bij Dinamo Kiev, terwijl Lior Refaelov, smaakmaker bij Club Brugge maar daar toen op een zijspoor, eerst gehuurd en daarna definitief overgenomen wordt.

Volledig scherm Mbokani en Refaelov. © Photo News

2019-2020: Kevin Mirallas (Everton), Steven Defour (Burnley) en Wesley Hoedt (Southampton)

Voor Manuel Benson legt Antwerp 3 miljoen neer, een clubrecord, maar veel meer stof doen de transfers van ex-Rode Duivels Kevin Mirallas en Steven Defour én Wesley Hoedt opwaaien. Liefst zestien miljoen euro betaalde Southampton in 2017 aan Lazio voor de Nederlandse international. Onhaalbare speler dus voor eender welke Belgische club, maar het botert in Engeland echter niet tussen de mondige Hoedt en de al even mondige Ralph Hasenhüttl. Antwerp profiteert en huurt de centrale verdediger. Gelukkig betaalt Southampton diens loon, Hoedt zou anders de bestbetaalde speler in ons land geweest zijn.

Ook de transfers van Mirallas en Defour doen monden openvallen, ook al kunnen zij uiteindelijk de verwachtingen niet inlossen.

Volledig scherm Defour, Mbokani, Lamkel Zé, Mirallas en Hoedt. © Photo News

2020-2021: Jordan Lukaku (Lazio)

Opnieuw slaat Antwerp, lees: Luciano D’Onofrio toe op Deadline Day. Met z’n NASA-muts diep over zijn oren, arriveert als de avond al valt Jordan Lukaku plots op de Bosuil. De jongste van de Lukaku-broertjes wordt gehuurd van Lazio. Het plan: Antwerp naar een hoger niveau tillen en zichzelf naar een plekje in de EK-selectie van Roberto Martínez spelen. Hij faalt echter en zit ondertussen terug bij Lazio. Eerder trok Antwerp ook al Birger Verstraete (FC Köln, huur plus aankoopoptie van 2 miljoen), Koji Miyoshi (1.2 miljoen), Jean Butez (1 miljoen), Cristian Benavente (huur, 850.000 euro) en Pieter Gerkens (700.000 euro) aan.

Volledig scherm Jordan Lukaku. © BELGA

2021-2022: Michel-Ange Balikwisha (Standard)

Hét symbooldossier. De slag van 6 miljoen. Voor de eerste keer ooit snoept Royal Antwerp FC een transfertarget van een topclub af. Michel-Ange Balikwisha verkoos zélf de Bosuil boven Jan Breydel. Of hoe de Great Old Club Brugge en co meer dan ooit kietelt. Hoger doel: Clubs voornaamste concurrent voor de landstitel worden, en dus ook voor dat felbegeerde plaatsje in de Champions League. Om dat te bereiken wil Paul Gheysens ver gaan. Heel ver. Dat er zelfs naar Toby Alderweireld gepolst werd, zegt alles. Balikwisha is dé recordtransfer van de Great Old: nooit eerder legde Antwerp 6 miljoen euro neer voor een speler.

Volledig scherm Michel-Ange Balikwisha. © BELGA