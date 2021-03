El Ghanassy is weer voetballer: een verhaal van vallen en opstaan

VoetbalYassine El Ghanassy (30) is weer profvoetballer. Het Hongaarse Ujpest is de nieuwe bestemming van de Belgisch-Marokkaanse dribbelkont. Een nieuw hoofdstuk in een carrière met pieken en nog meer dalen.

Je hebt soms zo van die momenten dat je jezelf afvraagt: “voetbalt die nog?” Velen zullen zich die vraag al wel eens gesteld hebben bij Yassine El Ghanassy. Ooit werd er hem een grote carrière voorspelt, maar niets blijkt minder waar. Na een hobbelig parcours heeft El Ghanassy, na meer dan een jaar zonder club, weer onderdak gevonden. Ujpest, het nummer 8 uit Hongarije, hoopt weer het beste van El Ghanassy boven water te kunnen halen. Of hij nog zijn beste niveau nog kan halen is nog maar zeer de vraag. Zijn verleden heeft hij in ieder geval niet mee.

El Ghanassy vierde zijn debuut bij La Louvière. Lang zou hij daar echter niet blijven. Het grote publiek leert hem pas kennen bij zijn overstap naar Gent in 2008. El Ghanassy springt in het oog met zijn flitsende dribbels, maar ook door zijn ietwat egoïstische speelstijl. Het komt zelfs tot een aanvaring met ploegmaat Marko Suler, die bij El Ghanassy verhaal komt halen voor zijn egoïstische keuzes. “Ik enerveer mijn collega’s soms maar dat is nu eenmaal mijn spel”, vertelde El Ghanassy over het incident.

Op dat moment had El Ghanassy zich al eens negatief laten opmerken. In augustus 2010 botst hij met zijn auto op een tramstel in Gent. Het zou één van de vele akkefietjes worden waarin El Ghanassy en zijn voorliefde voor snelle wagens een hoofdrol in zou spelen.

Volledig scherm © BELGA

Op het veld ging het voor El Ghanassy in die periode nochtans voor de wind. Hij haalde, ondanks de aanvaring met Suler, een hoger rendement dan ooit tevoren. Het bleek een zeldzaam hoogtepunt in zijn toen nog jonge carrière.

In 2011 speelt El Ghanassy zelfs nog 2 keer voor de Rode Duivels, maar het komt ook tot een eerste aanvaring met zijn club AA Gent. Er zou een akkoord zijn met Manchester City over een transfer in de zomer dat jaar. Uiteindelijk is er tussen Gent en City nooit een akkoord bereikt. De woorden van El Ghanassy veranderden daar niets aan.

El Ghanassy zou nog iets meer dan een jaar in Gent blijven om dan in de zomer van 2012 naar West Brom te trekken. De dalende lijn was toen al ingezet. In Engeland weet hij weinig potten te breken. Snelheidslimieten des te meer. El Ghanassy wordt in Frankrijk geflitst met 222 km/u. Het levert hem 6 maanden rijverbod en een boete van 5000 euro op.

El Ghanassy leeft nog eventjes op bij Heerenveen, en keert later terug naar Gent. De liefde blijkt bekoeld en in 2015 ontbindt hij zijn contract. Eventjes verdwijnt de kwieke flankspeler in de anonimiteit maar in 2016 staat hij terug in ons land. Het is het KV Oostende van Marc Coucke dat hem een kans geeft. Het verblijf aan de kust is maar van korte duur. In januari 2017 gaat El Ghanassy weer voor een buitenlands avontuur bij Nantes.

Volledig scherm © Photo News

Tijdens zijn periode bij Nantes stapelen de snelheidsovertredingen zich op. Op het dieptepunt wordt El Ghanassy zelfs veroordeeld voor 1 jaar gevangenis. Effectief zitten doet hij evenwel niet.

Uiteindelijk komt het ook bij Nantes tot een breuk. Hij wordt enkele keren uitgeleend en valt dan in 2019 zonder club, tot nu. Ujpest, de club van Roderick Duchatelet, staat de zware taak te wachten om de inmiddels 30-jarige El Ghanassy terug op het juiste spoor te zetten.

