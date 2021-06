EK U21. Nmecha en Dorsch treffen Nederland, Spanje moet voorbij Portugal

Bij de profs is het nog even wachten op de start van het EK, maar bij beloften zijn ze al aan de eindstrijd begonnen. Enkele dagen geleden werden de eindfase op gang getrapt en vandaag staan zelfs de halve finales op het programma. Daarin staat Spanje tegenover Portugal en Nederland treft Duitsland. Mogelijk staan er zelfs een aantal bekende namen op het wedstrijdblad.

Nederland-Duitsland

Beide ploegen keken elkaar al een keertje in de ogen tijdens de groepsfase. Toen kwam er geen winnaar uit de bus. 1-1 was de eindstand. Een van die doelpunten werd gescoord door een speler die afgelopen seizoen actief was in onze Belgische competitie: Lukas Nmecha. De Anderlecht-aanvaller wist op dit EK 3 keer de weg naar doel te vinden. Ook Niklas Dorsch is van de partij langs Duitse kant. De middenvelder van AA Gent speelde 3 keer mee. Bij Nederland moest Noa Lang eerder al afhaken, maar er staan nog wel enkele bekende namen op het selectieblad bij Jong Oranje. De bekendste daarvan is Justin Kluivert. Daarnaast zijn ook nog Myron Boadu (AZ), Sven Botman (Lille) en Mitchel Bakker (PSG) van de partij.