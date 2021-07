EK-ster Donnarumma steeds dichter bij toptransfer naar PSG, maar “niet iedereen ziet hem even graag komen”

First things first. Donnarumma schreef een afscheidsbrief, gericht aan de fans van AC Milan. Hij deelde die via z’n social media. “Sommige keuzes zijn moeilijk, maar maken deel uit van de groei van een mens", klinkt het. “Ik kwam bij AC Milan toen ik nog maar een kind was en acht jaar lang droeg ik het shirt met trots. We hebben gevochten, geleden, gewonnen en gehuild. Samen met mijn teamgenoten, de trainers en de fans, die allemaal onderdeel zijn van een familie. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Een keuze die niet makkelijk was en niet uit te leggen is in één bericht. Misschien is de keuze zelfs helemaal niet te verklaren.”