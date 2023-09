EK-KWALIFICATIES. Italië en Engeland laten punten liggen, Zweden haalt uit in poule van Rode Duivels

Puntenverlies verlies voor zowel Engeland als Italië in groep C van de EK-kwalificaties. De Engelsen raakten niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Oekraïne. Zinchenko en Walker scoorden allebei voor rust. Geen drama voor Engeland, dat met 13 op 15 aan de leiding blijft in de poule.

De situatie van Italië is iets minder comfortabel. De Squadra, waar Luciano Spalletti debuteerde als bondscoach, gaf een voorsprong uit handen in Noord-Macedonië. Kapitein Bardhi wiste in het slot de openingstreffer van Immobile uit. Italië blijft met 4 op 9 derde in groep C, met weliswaar minder gespeelde wedstrijden dan koploper Engeland en nummer twee Oekraïne (7/12). Hoe dan ook lijkt kwalificatie voor het EK geen sinecure te zullen worden voor de huidige Europese kampioen.

Volledig scherm Henderson en Kane na het gelijkspel tegen Oekraïne. © Photo News

In groep F stond naast de wedstrijd van de Rode Duivels in Azerbeidzjan ook een duel tussen Estland en Zweden op het programma. De Zweden kenden geen enkele moeite in Tallinn en haalden het met duidelijke 0-5-cijfers. In de stand blijft Zweden met 6 punten zo in de achtervolging op België en Oostenrijk (elk 10 op 12).

KIJK. De hoogtepunten uit Azerbeidzjan-België

In groep I kon Zwitserland niet winnen bij Kosovo (2-2). De Zwitsers kwamen twee keer op voorsprong, dankzij een treffer van Remo Freuler en een eigen doelpunt van Amir Rrahmani, maar telkens sloeg Kosovo terug via Vedat Muriqi, een laatste keer erg diep in blessuretijd. De spits van Mallorca werd ooit medisch afgekeurd bij Club Brugge.

De Zwitsers zijn met 11 op 15 leider. Roemenië (9 ptn) en Israël (8 ptn) strijden om de tweede plaats. Kosovo kon tot dusver vier punten verzamelen.

Volledig scherm Zweden viert de zege in Estland. © ANP / EPA