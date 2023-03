EK-KWALIFICATIE. Spanje legt Haaland-loos Noorwegen over de knie, Kroatië slikt in minuut 93 gelijkmaker

Spanje heeft niet zonder slag of stoot de maat genomen van Noorwegen. De Scandinaviërs verweerden zich kranig, maar beten finaal met 3-0 in het zand. Dani Olmo tekende in het Estadio La Rosaleda in Malaga al in het openingskwartier voor het eerste doelpunt met een subtiele deviatie op aangeven van Alejandro Baldé. Joselu luisterde in het slot zijn debuut voor La Roja - op 32-jarige leeftijd - op met twee goals in evenveel minuten tijd.