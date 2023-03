EK-KWALIFICATIE. Engeland dankzij twee knappe goals voorbij Oekraïne, Italië wint in Malta

Engeland is uitstekend aan zijn kwalificatiecampagne voor het EK in 2024 begonnen. Het was op Wembley met 2-0 te sterk voor Oekraïne. In dezelfde groep won Italië van Malta met 0-2.

Italië had iets recht te zetten na de 1-2-nederlaag tegen Engeland donderdag. In en tegen Malta waren de Italianen met 0-2 te sterk. Nog voor rust kwam Italië al op een dubbele voorsprong via Retegui (15.) en Pessina (27.). In de tweede helft konden beide elftallen niet meer tot scoren komen.

Volledig scherm Mateo Retegui © AFP

In dezelfde groep pakte Engeland zes op zes. Harry Kane, die voor de wedstrijd gehuldigd werd als topschutter aller tijden, opende de score op aangeven van Saka. Diezelfde Saka zorgde enkele minuten later met een knap afstandsschot voor de 2-0. Na rust hielden de Engelsen de wedstrijd onder controle.

In groep H boekte Slovenië een logische 2-0 zege tegen dwergstaat San Marino. Beide doelpunten vielen na rust. In groep H ging Denemarken pijnlijk onderuit tegen Kazachstan. De Denen, nog halvefinalist op het vorige EK, stonden bij de rust 0-2 voor. Na de pauze veegde Kazachstan die twee treffers van het bord, om in de 89e minuut de 3-2 te maken. In groep J smeerde IJsland laagvlieger Liechtenstein een 0-7 pandoering aan.

Volledig scherm © Photo News

Spanje heeft niet zonder slag of stoot de maat genomen van Noorwegen, dat Erling Haaland miste vanwege een blessure. De Scandinaviërs verweerden zich kranig, maar beten finaal met 3-0 in het zand. Dani Olmo tekende in het Estadio La Rosaleda in Malaga al in het openingskwartier voor het eerste doelpunt met een subtiele deviatie op aangeven van Alejandro Baldé. Joselu luisterde in het slot zijn debuut voor La Roja - op 32-jarige leeftijd - op met twee goals in evenveel minuten tijd.

In dezelfde groep won Schotland eerder op de dag met 3-0 van Cyprus. Aanstaande dinsdag spelen de Spanjaarden uit tegen Schotland. Noorwegen speelt bij Georgië.

Volledig scherm © AP

Kroatië liet zich op zijn beurt op de valreep ringeloren tegen Wales: 1-1. Andrej Kramaric liet de netten net voor het halfuur trillen, maar Nathan Broadhead maakte in blessuretijd alsnog gelijk. Een zure puntendeling voor de Kroaten. Nog in groep D zette Turkije in en tegen Armenië een 1-0 achterstand om in een 1-2-zege.

In groep I smeerde Zwitserland Wit-Rusland een droge 0-5-nederlaag aan en deelden Israël en Kosovo met 1-1 de buit. Roemenië had ten slotte geen kind aan Andorra en stak een 0-2-overwinning op zak.

Volledig scherm © AP