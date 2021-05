EK BELOFTEN. Nmecha trefzeker voor Duitsland, dat zich samen met Nederland, Spanje en Portugal plaatst voor halve finales

Frankrijk kwam in Boedapest voor via Upamecano (23.), maar Nederland gaf zich niet gewonnen. Via Boadu (51.) werd het 1-1. In de extra tijd maakte diezelfde Boadu (90.+3) er zelfs 2-1 van. Jong Oranje speelt in de halve finales tegen Duitsland, dat in Szekesfehervar na strafschoppen zegevierde tegen Denemarken (6-5). Beide teams hadden mekaar voordien in evenwicht gehouden (2-2) na een goal van Lukas Nmecha (RSCA).

Puado (66.) leek Spanje in Maribor tegen Kroatië de zege te gaan bezorgen, maar Ivanusec (90.+4) sleepte in de extra tijd met een strafschop verlengingen uit de brand. Puado (110.) was echter de held met de 2-1. De jonge Spanjaarden kijken in de halve finales Portugal in de ogen. De Portugezen rekenden in Ljubljana in een spektakelstuk af met Italië en wonnen na verlengingen met 5-3. Na de reguliere speeltijd stond het 3-3.

Het EK voor beloften wordt deze editie gespeeld in een bijzonder formaat, in twee fases. De groepsfase vond al plaats in de laatste week van maart, waarna de knock-outfase pas deze week van start ging.