EK BELOFTEN. Nmecha bezorgt Duitsland een punt tegen Nederland, Spanje en Italië delen de punten

Rode Duivels Martínez over bezoek van Eden Hazard: “Goed dat hij even met ons werkte, nu herneemt hij programma in Madrid”

26 maart Woensdag en gisteren was Eden Hazard (30) op het oefencentrum van de Rode Duivels. De Real Madrid-ster, die out is met een blessure aan de heup, kwam zijn ploegmaats gedag zeggen en maakte van de gelegenheid gebruik om langs te lopen bij de medische staf en Lieven Maesschalck, die nauw bij zijn revalidatie betrokken is. “Eden heeft even met ons gewerkt, maar nu gaat hij verder met het programma in Madrid”, zegt Martínez.