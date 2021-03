EK BELOFTEN. Duitsland naar 1/8 finales ondanks gemiste strafschop Nmecha - Ook Nederland, Spanje en Italië door

Voetbal Football Talk. Lewandow­ski 4 weken out met knieblessu­re - Coronasitu­a­tie Charleroi klaart op

20:32 Streep door de rekening van Bayern München. Robert Lewandowski (32) heeft een verrekking aan de ligamenten van de rechterknie opgelopen. De topschutter is vier weken out, zo bevestigt de ‘Rekordmeister’. “Na de 3-0-overwinning van de Poolse nationale ploeg in Andorra reisde Lewandowski voortijdig terug naar München, waar de diagnose werd gesteld door de medische afdeling.” Lewandowski scoorde zondag de eerste twee doelpunten. Na 60 minuten moest hij van het veld. Door de knieblessure mist hij al zeker de Champions League-clash tegen PSG en ook in de competitie zal hij niet kunnen aantreden in de toppers tegen Leipzig en Wolfsburg.