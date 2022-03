Efficiënt AA Gent is eerste bekerfinalist na afgetekende zege bij tienkoppig Club

“Efficiëntie wordt erg belangrijk vanavond”, wist Hein Vanhaezebrouck voor de aftrap al. Dat had de heenmatch een kleine maand geleden hem geleerd - Gent miste in eigen huis een karrenvracht aan kansen en zakte met een 0-1-achterstand af naar Brugge. Wel, het zouden profetische woorden blijken. Al in de tweede minuut nam Odjidja een afvallende bal in één tijd op de slof, Mignolet was - vooral door de ongelukkige deviatie van Nsoki - gezien.

Een droomstart voor de bezoekers, maar ook geen man overboord voor Club. Blauw-zwart bleef niet bij de pakken zitten en nam de match resoluut in handen. De thuisploeg legde bij momenten goed voetbal op de mat en drukte Gent terug op de eigen speelhelft, maar kon dat overwicht o zo moeilijk omzetten in kansen. Toen Roef met een slordige pass een handje besloot te helpen, was Vanaken te verrast om er iets mee te doen.

Gent pufte, maar bleef overeind en sloeg vlak voorbij het halfuur genadeloos toe. Castro-Montes plaatste de bal vanop de rand van de zestien knap binnen, al ging Mignolet niet helemaal vrijuit. Bij de pauze was het voordeel zo al helemaal naar de kant van Gent gekanteld.

Volledig scherm Castro-Montes en Depoitre vieren de 0-2. © Photo News

Dubbele uppercut

In de tien minuten na de rust veranderde de scheve situatie van Club in een regelrechte nachtmerrie. Eerst verloor Odoi de controle nadat Tissoudali aan z’n arm bleef hangen. De wintertransfer kon zich niet bedwingen en deelde een slag uit. Tweede geel en dus rood, Club moest een kleine helft met z’n tienen verder. Alsof dat nog niet genoeg was, kopte Depoitre twee minuten later de 0-3 op het scorebord. Na de dubbele uppercut werd het plots heel stil op Jan Breydel.

Schreuder probeerde de bakens nog te verzetten door onder meer Dost in te brengen, maar het kalf was verdronken. Gent kwam nooit meer in de problemen en stelde z’n eerste bekerfinale sinds 2019 veilig - toen verloor het van KV Mechelen. Bij Club kan het vizier nu volop op de competitie. Een eerste dubbel sinds 1996 zal ook niet voor dit jaar zijn.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

