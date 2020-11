Eersteklassers trekken door kortere winterstop en vrees voor Covid niet naar zuiderse zon, wat zijn dan wel hun plannen?

Voetbal Deense bondscoach Hjulmand: “Voetballen tegen België is zwaarste opdracht in heel Europa”

17 november De Rode Duivels en Denemarken staan morgen in Leuven tegenover elkaar in een rechtstreeks duel om groepswinst en kwalificatie voor de Final Four van de Nations League. “België staat voor een reden op de eerste plaats van de FIFA-ranking”, zegt Deens bondscoach Hjulmand.