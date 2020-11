Eersteklassers trekken door kortere winterstop en vrees voor Covid niet naar zuiderse zon, maar wat zijn dan wel hun plannen?

Voetbal Fabelachti­ge goal: Riyad Mahrez niet gehinderd door slecht veld om Algerije naar Africa Cup te trappen

17 november Even de monden laten openvallen. Met een heerlijk doelpunt op assist van Beerschot-flankspeler Reda Halaïmi was Riyad Mahrez de grote man bij Algerije in Zimbabwe. De ploegmaat van Kevin De Bruyne bij Manchester City tekende de 0-2 aan, voldoende voor Algerije om zich als uittredend winnaar opnieuw te plaatsen voor de Africa Cup 2022.