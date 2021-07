Eerste EK-finalist is bekend: Italië klopt verdienstelijke Spanjaarden na zenuwslopende strafschoppenreeks

EK voetbalDe eerste EK-finalist is bekend! Italië heeft na een zenuwslopende partij Spanje geklopt. Spanje was de betere ploeg, maar vergat de kansen af te maken. Na verlengingen stond het 1-1 dankzij doelpunten van Chiesa en Morata. Strafschoppen dus, en daar waren de Italianen de betere (4-2). Zaterdag spelen ze tegen Denemarken of Engeland voor de titel.

Spanje tegen Italië, ‘t is een affiche die op de vorige EK’s al meermaals voor vuurwerk zorgde. In 2012 won Spanje de finale van de Azzurri met 4-0, in 2016 was het de beurt aan Italië (0-2). Op Wembley was het dus opnieuw zover. De inzet? Een ticket voor de finale komende zaterdag. Bondscoach Luis Enrique verraste door Alvaro Morata op de bank te zetten, bij Italië verdween alleen de geblesseerde Spinazzola uit de ploeg.

Italië begon dan wel als favoriet aan deze partij, dat was er allerminst aan te merken in de eerste helft. Barella mikte uit buitenspelpositie op de paal. Daarna was het al Spanje wat de klok sloeg. Het kreeg via de aanvallende drietand grote kansen, Donnarumma bracht redding. Onder impuls van Pedri - wat een sterke match speelde de 18-jarige weer - kreeg Italïe moeilijk een voet aan grond. In het slot mikte Emerson nog op de lat voor Italië, hun grootste wapenfeit.

Ook in de tweede helft had Spanje het betere van het spel. Tot Chiesa zijn duivels ontbond. De vinnige flankspeler verschalkte Simon met een uitstekende plaatsbal. Italië op voorsprong. Verdiend was het moeilijk te noemen. De bal lag nóg meer in het Spaanse kamp, om die Italiaanse muur te slopen. Bijna lukte het, maar Oyarzabal kopte naast de bal. ‘t Zag er rooskleurig uit voor de Azzurri.

Tien minuten voor tijd was het aan invaller Morata om het ongelijk van Luis Enrique te bewijzen. Na een vlotte combinatie met Olmo faalde hij niet oog in oog met Donnarumma. Verlengingen. Ook daar had La Selección de bovenhand, maar scoren deden ze niet. En dus moest Spanje net als in de kwartfinales strafschoppen gaan nemen.

Spanje had al ervaring met strafschoppen tegen Zwitserland. Toen Locatelli de eerste miste, zag het er goed uit voor Enrique en de zijnen. Maar toen eerst Olmo en later ook Morata op hun beurt niet scoorden, gingen ze van de hemel naar de hel. Jorginho maakte het koelbloedig af, Italië speelt zaterdag op Wembley voor de EK-titel!

Italië 4-2 Spanje

Locatelli mist 0-0

0-0 Olmo mist

Belotti scoort 1-0

1-1 Moreno scoort

Bonucci scoort 2-1

2-2 Thiago scoort

Bernardeschi scoort 3-2

3-2 Morata mist

Jorginho scoort 4-2

