Eerste EK-doelpuntenmaakster Van Gorp weet als geen ander waarvoor de Red Flames spelen: “Dan pas is het voor echt”

Red FlamesToen ze in februari afscheid nam van de Red Flames, werd ze “hun grootste supporter”. Dus is enkele uren voor het beslissende kwalificatieduel tegen Zwitserland een gesprek met Elke Van Gorp (25) op z’n plaats. Zeker omdat zij de eerste Belgische doelpuntenmaakster is op een groot toernooi. “Zo’n EK... dan pas is het voor echt.”

We vallen meteen met de deur in huis. Winnen we van Zwitserland?

“Ja, ik geloof erin. Al wordt het allesbehalve eenvoudig. Iedereen zal honderd procent moeten zijn en hopelijk is iedereen ook gemotiveerd, al kan dat eigenlijk niet anders voor zo’n belangrijke match. Mét fans zag ik nog meer kansen voor de Flames. Het is ongelofelijk hoe een boost die supporters geven in het gezellige stadion van Leuven. Maar ook zonder hen zie ik mogelijkheden. Zonder twijfel”

Waar zijn ze te pakken?

“België moet haar wil opleggen. We hebben echt wel een sterke ploeg. De Flames koppelen jeugdig enthousiasme aan ervaring, er zit snelheid en techniek in de ploeg én we kunnen gevaarlijk zijn op stilstaande fases. Veel variëteit en veel kwaliteit.”

Quote Om de meisjes te prikkelen zal de coach het EK van 2017 aanhalen. Daarmee stimuleert hij meteen de hele groep. Elke Van Gorp

“Zoals Tessa Wullaert na de heenmatch terecht aangaf: focus op het eigen spel. Er is geen reden om zichzelf als de underdog te zien, wat de Flames de voorbije jaren misschien net iets te vaak deden. We zagen onszelf als een klein land, een klein ploegje. Maar we zijn zó gegroeid en hebben inmiddels een zekere status... die gedachte is voor niets nodig. Niet te bescheiden, daarvoor is België te sterk.”

Hoe denk je dat bondscoach Serneels de groep zal prikkelen?

“Hij gaat zeker het EK van 2017 aanhalen. Daarmee stimuleert hij meteen de hele groep. De meisjes die toen nog geen international waren, krijgen geweldige verhalen te horen hoe het er in Nederland aan toeging. De meisjes die wél tot de selectie behoorden worden er aan herinnerd hoe fantastisch dat avontuur wel niet was.”

Het was ook geweldig voor jou. Tegen Noorwegen scoorde je als eerste Flame ooit op een groot toernooi.

“Dat is kicken. Het zal me altijd bijblijven. Een EK, daar droomt elk meisje van. Het is allemaal zo groots. Dan pas is het voor echt. Samen wekenlang op hotel, die volle stadions. Op Den Dreef is er al zoveel ambiance, stel je dan die megastadions die propvol zitten maar eens voor. Een onbeschrijfelijk gevoel. En op zo’n EK of WK kan je altijd iets meer, hé. Dan pas zullen de Flames merken tot wat ze in staat zijn.”

Niet-kwalificatie is een drama, toch?

“Ik ga niet zeggen dat het van moeten is, maar... Neen, eigenlijk moeten we er inderdaad gewoon bijzijn in Engeland. Bij alle gezette stappen hoort een EK-deelname. Anders zou het een serieuze domper zijn in de verdere ontwikkeling.”

Ik vermoed dat je straks aan de buis gekluisterd zit?

(lacht) Je gaat me niet geloven, maar ik speel een oefenwedstrijd met Anderlecht. Net vanavond last de coach een friendly in... Spijtig, maar niets aan te doen. Ik hoop dat ik ondertussen toch wat van de tussenstand meekrijg.”

Lees ook:

Volledig scherm De Flames vieren de goal van Elke Van Gorp tegen Noorwegen - de eerste goal ooit van de nationale voetbaldames op een groot toernooi. © AFP