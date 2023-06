Eerste bod Reims voor Teuma geweigerd: waarom Union na moeilijke transfers Nielsen en Vanzeir beter een vechtscheiding vermijdt

Eindelijk naar Real Madrid, de Premier League of toch bijtekenen in Parijs: waar ligt de toekomst van Kylian Mbappé?

Het staat nu al vast. Het wel en wee van Kylian Mbappé (24) zal voor de derde zomer op rij de internationale voetbalactualiteit domineren. De Franse superster licht de optie in zijn contract tot 2025 niet, daardoor gaat hij zijn laatste contractjaar in. PSG is furieus en wil Mbappé laten bijtekenen of verkopen. Slaat Real na jarenlang flirten eindelijk z’n slag of trekt Mbappé naar de Premier League?