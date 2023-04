Eerste beelden van Sofian Kiyine op ziekbed na zware autocrash in sporthal

Sofian Kiyine, de voetballer van OH Leuven die twee weken geleden het nieuws haalde met een waanzinnige crash in een sporthal in Flémalle, heeft zich op een Instagram-account van een vriend voor het eerst weer aan de buitenwereld getoond.

Op beelden is te zien hoe de middenvelder op zijn ziekbed ligt en naar de Disneyfilm ‘Aladdin’ kijkt. Kiyine mocht enkele dagen na zijn ongeval het ziekenhuis verlaten, hij wordt nu verder thuis in Luik behandeld. OHL zette zijn speler ondertussen op non-actief.

Bij het ongeval vielen als bij wonder geen slachtoffers. Spelende kinderen begaven zich op het moment waarbij de wagen van Kiyine zich door de muur van de sporthal boorde naar de kleedkamers. De vader van Kiyine getuigde in ‘La Dernière Heure’ dat zijn zoon aangeslagen was door de gebeurtenissen.

KIJK. Kiyine ging twee weken geleden met zijn auto door de muur van een sporthal in Flémalle

“We begrijpen niet goed wat er is gebeurd”, vertelde Radouane Kiyine. “Het is onbegrijpelijk. Sofian is een aardige, rustige jongen. Hij is geen Fangio (Formule 1-coureur uit de jaren ‘50, red.) op de weg. Hij gebruikt geen drugs en drinkt bijna nooit alcohol.”

Radouane bezoekt zijn zoon dagelijks. “Psychologisch is hij heel erg aangeslagen. Hij realiseert zich dat er een wonder heeft plaatsgevonden. Voor hem, en voor iedereen die in de sportzaal aanwezig was. Hij huilt wanneer hij eraan denkt dat hij kinderen had kunnen verwonden of vermoorden. Het is heel moeilijk.”

Volledig scherm Sofian Kiyine kijkt vanop zijn ziekbed naar een Disneyfilm. / Het wrak van Kiyine. © Instagram / rv

“Onderzoek in alle sereniteit” Een comeback op het voetbalveld is voorlopig gezien de blessures - Kiyine liep een paar breuken en twee verschoven rugwervels op - nog niet aan de orde. De middenvelder is door OHL bovendien op non-actief gezet voor onbepaalde duur. “We namen deze beslissing om het onderzoek in alle sereniteit te laten verlopen”, klonk het bij de club.

KIJK. Sofian Kiyine heeft zich op een Instagram-account van een vriend voor het eerst weer aan de buitenwereld getoond

KIJK. Spectaculaire beelden tonen het moment van de zware crash vorige maand