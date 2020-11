“Een wonder”: Maradona ruilt ziekenhuis al in voor revalidatiekliniek

Voetbal Marc Degryse in podcast ‘Top Of The League’: “Dit seizoen 40 speeldagen afwerken? Daar heb ik grote twijfels bij”

9 november “Anderlecht draait toch verrassend mee bovenin. En niet alleen Anderlecht”, aldus Marc Degryse in onze gloednieuwe voetbalpodcast Top Of The League. “Beerschot ook, als promovendus. Genk heeft nog geen drie goeie matchen gespeeld. Alle Belgische ploegen zijn op zoek naar constante prestaties. Voor hetzelfde geld stoppen we na speeldag 28. Gaan we alle speeldagen kunnen spelen? Dat is maar de vraag. We moeten er 40 spelen hé, met de play-offs erbij. We hadden het al over die overvolle kalender en we weten dat Covid-19 nog niet weg is en in januari nog niet weg zal zijn. Kunnen wij 40 speeldagen afwerken? Ik heb daar mijn grootste twijfels bij.”