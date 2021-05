Een wereldelftal niet-geselecteerden van Didier Deschamps: Franse bondscoach moet klinkende namen simpelweg thuislaten voor het EK

Rode Duivels Stel uw vragen aan Roberto Martínez, vandaag te gast bij ons in VTM Nieuws

7:59 Hoog bezoek vanavond in de VTM-nieuwsstudio. Niemand minder dan Roberto Martínez is bij ons te gast om verder toelichting te geven bij zijn selectie voor het EK voetbal volgende maand. Ook u kan vragen stellen aan de bondscoach van de Rode Duivels. Hoe ziet hij de rol van Eden Hazard en in hoeverre hoopt hij nog op Axel Witsel? Stel uw vragen zelf in onderstaand formulier en wie weet schotelen wij ze aan de bondscoach voor!