Een tweede Hazard bij Real Madrid: Leo treedt in voetsporen van papa Eden

Na AA Gent haalt ook Zulte Waregem in statement fors uit naar de arbitrage: “Is het onkunde of onwil?”

De controverse rond de VAR blijft nazinderen. AA Gent haalt in een officieel statement fors uit naar de Belgische arbitrage. “Is het onkunde of onwil?”, vragen de Buffalo’s, die dreigen met gerechtelijke stappen, zich af. Enkele uren later liet ook Zulte Waregem van zich spreken. Essevee wil niet dat Bram Van Driessche en Nicolas Laforge nog matchen van hen in goede banen leiden.