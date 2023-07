Een telefoontje van 30 seconden nadat hij zelf contact had gezocht: zo kreeg Lukaku te horen dat Inter hem niet meer moet

Een bom in de transfersaga rond Romelu Lukaku. Ex-club Inter trekt zich terug in het dossier. Er volgen dus geen onderhandelingen meer tussen beide Lukaku en Inter. Het kamp-Lukaku werd al op de hoogte gebracht. Bij Inter nemen ze hem en zijn advocaat, Sebastien Ledure, vooral de flirt met Juventus kwalijk. Ze verwijten Lukaku een gebrek aan loyauteit. Omdat hij smeekte om te mogen blijven bij Inter, maar zijn entourage achter de rug toch contact liet zoeken met andere clubs.

In de nacht van vrijdag op zaterdag zocht ‘Big Rom’ opnieuw contact met Inter. Het telefoongesprek met Piero Ausilio, technisch directeur van Inter, duurde zo'n 30 seconden. Daarin gaf Ausilio aan dat het (voorlopig) over en out is. Inter trekt de stekker.

De Rode Duivel speelde van 2019 tot 2021 en van 2022 tot 2023 voor Inter. In 2021 schonk hij de ‘Nerazzurri’ mee de titel. Zoals de kaarten nu liggen, moet ‘Big Rom’ zich maandag melden bij Chelsea. Al lijkt het onrealistisch dat hij ook daar zal blijven.

Volledig scherm © Photo News

Sinds vrijdagavond was een groot probleem. Bronnen binnen Inter fluisterden journalisten in dat Sebastien Ledure niet bereikbaar was. Dat hij zijn telefoon niet meer opnam. Dat hij heeft gebroken met Roc Nation en ook zijn engagement naar Inter plots niet nakomt. Chelsea en Inter hadden nochtans zijn finale zegen nodig om een deal te sluiten. Ook Lukaku zelf gaf niet thuis. Zelfs niet voor ploeggenoten.

En dat zorgde voor grote onrust. Inter liet weten verbitterd te zijn. En in de Gazzetta dello Sport, de Milanese sportkrant, werd de Brusselse advocaat afgeschilderd als “advocaat van de Duivel die persoonlijk gewin wekt en op alle deuren klopt om gesprekspartners warm te maken voor Lukaku.”

Volledig scherm © Photo News

Lukaku heeft altijd aangegeven dat hij enkel terug naar Inter wil. Niet naar elders. Maar zijn verleden spreekt tegen hem. Vandaar de onrust. In 2017 zei hij, op de dag dat Everton een contractverlenging voor vijf jaar wilde aankondigen, vlakaf dat hij niet bij zou tekenen.

Datzelfde jaar wilde hij eigenlijk naar Chelsea, maar in laatste instantie koos hij toch voor Manchester United. En twee jaar geleden zei hij eerst bij Inter te willen blijven. Om dan op het laatste moment alsnog voor 113 miljoen euro naar Chelsea te trekken wegens unfinished business. De wegen van ‘Big Rom’ zijn niet altijd te doorgronden.

Bij Chelsea valt te horen dat enkel Al-Hilal een concreet bod heeft uitgebracht - hij kan er rond de 45 miljoen euro verdienen. Woensdag gaf een makelaar de club een heads up over de plannen van Juventus om 40 miljoen te bieden (37,5 miljoen plus 2,5 aan bonussen). Geldig voor het geval spits Dusan Vlahovic bij Juve zou vertrekken - tot 4 augustus.

De Serviër is er persoonlijk uit met PSG, maar op clubniveau is er nog niets gebeurd. Zonder zijn vertrek kan Juve nochtans niet voor Lukaku gaan, maar Juventus betaalt wel betere lonen uit dan Inter. Zowel in Saoedi-Arabië als in Turijn zou hij meer kunnen verdienen.

Chelsea wil Lukaku zo snel mogelijk verkopen. Roc Nation, het Amerikaanse bureau dat zijn commerciële belangen behartigt, onderneemt zaterdagavond nog een ultieme poging om te bemiddelen.

Voorpaginanieuws in Italiaanse sportkranten In Italië domineert de transfersaga rond Lukaku ook de sportkranten. Bij het toonaangevende ‘La Gazzetta dello Sport’ klinkt het op de voorpagina als volgt: “De ongelooflijke race tegen de klok. Lukaku, wat een puinhoop”. ‘Tuttosport’: “Inter bereikt deal met Chelsea, maar ‘Big Rom’, doet dat niet.” En dan is er nog ‘Corriere dello Sport’: “Sensationeel: nu weigert Lukaku Inter”. Het is wachten op Juve.” Volledig scherm . © . Volledig scherm . © . Volledig scherm . © .

Ook Juve-fans lopen niet warm van eventuele komst Lukaku Het gros van de Juventus-fans die zich uitlaat over een eventuele komst van Lukaku, doet dat alvast niet bepaald op positieve wijze. Een greep uit de vele reacties op Twitter: - “Nooit van mijn leven.” - “Zelfs niet op de PlayStation!” - “Waar hebben diegene die Lukaku graag zien komen de afgelopen drie jaar gewoond? Op Mars?” Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. - “Had hij een trio kunnen vormen met Ronaldo en Chiesa, misschien. Maar nu niet.” - “Tijd om te stoppen met wedstrijden van Juventus te bekijken.” - “Op 60 meter, met zijn rug naar de goal, is hij de beste ter wereld. Zeg hem gewoon om daar te blijven.” Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Ook het feit dat hij Dusan Vlahovic, de 23-jarige Servische spits, zou vervangen, is een doorn in het oog. - “We gaan toch geen fruitige aanvaller vervangen door een oudje?” - “Wij willen niet dat er een sukkel komt in plaats van een jonge spits.” Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Net als die keren dat Lukaku op ongelukkige wijze voorkwam dat één van zijn ploegmaats scoorde, onder andere in de Champions League-finale tegen Manchester City. - “We hebben al Szczesny en Perin.” (verwijzend naar de twee doelmannen in de selectie, red.) - “Komt Lukaku als spits of als doelman? Want als doelman heeft hij al twee Europese finales beslist.” Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.