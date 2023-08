Een statement dat kan tellen: 81 (!) Spaanse voetbalsters willen niet meer voor hun land spelen zolang Rubiales bondsvoorzitter blijft

KIJK. Rubiales wil niet wijken als bondsvoorzitter

Het WK vrouwenvoetbal kende afgelopen zondag zijn ontknoping, maar zindert nog steeds na - weliswaar om de verkeerde redenen. Spaans bondsvoorzitter Luis Rubiales staat sinds zondag in het oog van de storm nadat hij de speelsters van ‘La Roja’ meteen na de finale wel heel intens feliciteerde met hun wereldtitel. Rubiales pakte alle speelsters stevig vast, deelde hier en daar een zoen uit én kuste aanvalster Jennifer Hermoso zelfs vol op de mond. En alsof dat nog niet genoeg was, pakte hij tijdens het vieren van het winnende doelpunt zijn geslachtsdelen vast - nota bene op enkele meters van de Spaanse koningin Letizia en haar dochter Sofía.

Vooral de kus aan Hermoso bracht een lawine aan kritiek teweeg, maar Rubiales wil van geen wijken weten - dat maakte hij vrijdag goed duidelijk. “Ik ga niet aftreden", herhaalde hij veelvuldig op een spoedoverleg. Rubiales zei tijdens zijn speech dat hij het slachtoffer is van ‘vals feminisme’ en ‘karaktermoord’, maar de druk wordt stilaan onhoudbaar. Vrijdagavond ondertekenden maar liefst 81 (!) Spaanse speelsters - waaronder de 23 WK-winnaressen - een open brief waarin ze het gedrag van Rubiales aan de kaak stellen.

“De speelsters van de Spaanse nationale ploeg verwachten een sterk antwoord van de autoriteiten, zodat deze daden niet ongestraft blijven”, klinkt het. “Het maakt ons triest dat zo’n onaanvaardbaar incident de grootste prestatie van het Spaanse vrouwenvoetbal compleet overschaduwt. Na alles wat er gebeurd is, wensen de speelsters die deze brief ondertekend hebben niet langer opgeroepen te worden onder het huidige bewind.”

In de open brief komt ook Hermoso aan het woord. Ze maakt nog eens duidelijk dat ze geen toestemming had gegeven voor de kus, hoewel Rubiales tijdens zijn speech zei dat het “spontaan, wederzijds en met instemming was”. “Ik wil duidelijk maken dat ik nooit toestemming heb gegeven voor de kus en nooit de bedoeling heb gehad om de voorzitter in de lucht te steken, zoals ook te zien is op de beelden”, zegt Hermoso. “Ik tolereer niet dat mijn woorden in twijfel worden getrokken en nog minder dat er woorden worden uitgevonden die ik nooit gezegd heb.”

Eerder opvrijdag maakten ook meerdere Spaanse (mannelijke) topvoetballers na de toespraak duidelijk te walgen van hun bondsvoorzitter. “Mijn oren bloeden”, schrijft doelman David De Gea op Twitter. Zijn voormalige collega Iker Casillas vindt het gedrag van Rubiales “schaamtelijk”. Hector Bellerin, rechtsachter bij Real Betis, noemt Rubiales zelfs “een narcist”. “Mensen als hij geloven nooit dat ze een fout gemaakt hebben. Ze kunnen liegen, de waarheid manipuleren en de schuld bij het slachtoffer leggen om hun macht te behouden.”

Borja Iglesias, spits bij Betis en dus een ploegmaat van Bellerin, gaat nog een flinke stap verder. Uit protest tegen Rubiales kondigde de 30-jarige aanvaller vandaag zijn afscheid bij de Spaanse nationale ploeg aan. “Het shirt van Spanje dragen is een van de mooiste dingen die me tijdens mijn carrière overkomen is. Ik weet niet of het ooit weer een optie wordt, maar ik heb besloten om niet meer voor Spanje uit te komen tot er dingen veranderen en dit gedrag niet langer ongestraft blijft. Ik ben triest en teleurgesteld, als voetballer en als persoon.”

Nieuw contract voor controversiële bondscoach

Los van de heisa rond zijn eigen persoon zorgde Rubiales tijdens de bijeenkomst nog voor een andere opmerkelijke passage. Hij maakte prompt bekend bondscoach Jorge Vilda een nieuw contract te willen aanbieden. “Ik wil dat je ook de komende vier jaar bij ons blijft en een half miljoen euro per jaar gaat verdienen”, sprak Rubiales. “Je verdient het. Je bent de beste coach van de wereld en hebt ons mee het WK bezorgd.”

Dat Vilda een nieuwe verbintenis krijgt aangeboden, is op z'n zachtst gezegd opvallend te noemen. Tijdens de WK-finale was te zien hoe de Spaanse bondscoach een borst van een van zijn assistenten vastpakte. Vilda lag sowieso al onder vuur nadat in de aanloop naar het toernooi 15 speelsters - waaronder Hermoso - afhaakten uit onvrede over diens kleedkamer- en selectiebeleid. De Spaanse voetbalbond weigerde die vraag en bleef ook pal achter zijn bondscoach staan. Dat doen Rubiales en co ook nu dus.

