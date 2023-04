Een sponsordeal van meer dan 200 miljoen op papier: Erling Haaland passeert nogmaals langs de kassa

Met Haaland heeft Nike zijn slag thuis gehaald. De Noorse spits van Manchester City speelde al op schoenen van het merk, maar sinds januari 2022 had hij er geen contract meer.

Haaland en zijn entourage pokeren. Ze onderhandelden met alle grote spelers op de markt: Adidas, Puma en Nike. Hij probeerde ook alle schoenen van die merken uit op training en in wedstrijden.

Uiteindelijk besloot Haaland bij Nike te blijven, na lange en moeizame onderhandelingen. Zijn kamp zocht naar de juiste balans tussen het financiële en het comfort. De kwaliteit van de schoenen was naar verluidt een prioriteit voor de aanvaller.

Haaland zocht naar een totaalpakket van 22 miljoen per jaar, maar gegarandeerd is die som niet. In de entourage van de speler noemen ze die geciteerde bedragen momenteel bij de haren getrokken. Er zijn te veel als’en aan verbonden.

Deals met een sponsor zijn immers ook altijd afhankelijk van prestaties. Een topspeler krijgt een fors basisbedrag per jaar als gezicht van een merk, maar wordt commercieel pas echt interessant als hij een Champions League wint, wereldkampioen wordt of jaren aan een stuk een competitie domineert.

16 miljoen voor Ronaldo

Al die prestaties worden doorgaans netjes in clausules gegoten. Hoe beter je presteert en hoe meer matchen je speelt, hoe meer de sponsor betaalt.

Volledig scherm Haaland maakte zijn officieel debuut voor City op schoenen van Adidas. © Photo News

Haaland speelde met Noorwegen nog nooit op een groot toernooi. Op sociale media kan hij evenmin een volgersleger voorleggen als de allergrootsten - Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar en Kylian Mbappé. En ook de afzetmarkt in Noorwegen is niet gigantisch. Ronaldo, Mbappé (allen Nike), Neymar (Puma) en Messi (adidas) zijn jaarlijks zeker van 10 tot 20 miljoen euro via hun schoenensponsor.

Via Football Leaks lekten destijds de contracten van Ronaldo met Nike uit. In 2004 tekende hij een zesjarig contract met het Amerikaanse merk voor 608.000 euro per jaar. Na zijn transfer naar Real in 2009 bood Nike hem een verbeterde overeenkomst van 3,1 miljoen euro per jaar.

Op 1 september 2016 tekende CR7 een nieuw tienjarig contract. Zolang hij voor een absolute topclub x-aantal wedstrijden per jaar speelde, krijgt hij een gegarandeerd basisbedrag van 16,2 miljoen per jaar. Bij winst van de Ballon d’Or of de FIFA Player of the Year kwam daar bijvoorbeeld een premie van 4 miljoen euro bovenop.

Bestbetaalde bij City

Haaland hoort momenteel bij de bestbetaalde spelers van Manchester City. Ook dat contract is prestatiegericht. Kevin De Bruyne is gegarandeerd per jaar zeker van 25 miljoen euro per jaar, inclusief commerciële rechten. De overeenkomst van Haaland bij zijn club ligt in die lijn.

Volledig scherm Ronaldo als ambassadeur van Nike © Nike

In 2015 verspreidde het toenmalige kamp-De Bruyne dat onze landgenoot bij City een deal van 100 miljoen had getekend. Op papier klopte dat ook, maar om aan dat bedrag te raken, moest hij wel elk jaar écht alles winnen. Elke competitie met zijn ploeg, elke individuele prijs, vijf jaar aan een stuk. Van de Champions League tot de Ballon d’Or.

Football Leaks legde toen de waarheid pijnlijk bloot. In plaats van 20 miljoen per jaar (of 385.000 euro per week) was De Bruyne per seizoen slechts zeker van de helft. De bedragen liepen ook gradueel op per contractjaar.

Volledig scherm Haaland met Kevin De Bruyne, beiden gesponsord door Nike. © AFP