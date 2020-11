Eén speler met een buis, verschillende Duivels met 7 op 10: ons rapport voor de Belgen na de zege tegen de Zwitsers

Rode Duivels Een Engelsman die vijf interlands voor België speelde, recordaan­voer­der ‘Caje’ en nu Duivel nummer 700: Lukebakio zorgt voor nieuwe mijlpaal

23:14 Een eerste keer spelen voor de Rode Duivels en meteen de geschiedenisboeken in. Die eer is weggelegd voor Dodi Lukebakio. Door zijn debuut tegen Zwitserland is hij de 700ste Rode Duivel. Wie was nummer 500? Wie is de jongste debutant? En de oudste? Wie zat het vaakst de hele match op de bank? Het antwoord op deze en vele andere vragen hebben we voor u gebundeld in een overzicht dat begint op 1 mei 1904 met de eerste interland van België tegen Frankrijk.